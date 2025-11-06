Yealink T7 T8 SIP : une solution performante pour un bureau serein

Yealink vient d’annoncer le lancement de ses nouvelles séries T7 et T8 de téléphones SIP. Ce lancement redéfinit la communication au bureau à l’ère du travail hybride. La marque cible les professionnels en quête de solutions modernes, simples et sécurisées. Découvrons ensemble comment Yealink s’impose comme un acteur clé pour les espaces de travail connectés.

Une nouvelle génération de téléphones SIP pour bureaux hybrides

Les séries Yealink T7 et T8 SIP proposent des téléphones adaptés aux nouveaux modes de travail. La série T7 est idéale pour un usage quotidien grâce à un design soigné et un écran couleur. Pour des besoins plus avancés, la série T8 offre des fonctionnalités inédites : annulation du bruit par intelligence artificielle, bouton d’urgence et matériaux antimicrobiens.

Yealink privilégie aussi l’écologie. Les nouveaux téléphones utilisent des matériaux recyclés et des emballages écologiques. Les modèles T87W et T88 vont plus loin pour limiter les déchets plastiques et l’empreinte carbone. Ainsi, Yealink allie innovation et respect de l’environnement.

Des innovations pour une communication intelligente et sécurisée

La sécurité reste la priorité de Yealink. Les téléphones T7 et T8 intègrent trois niveaux de protection, appelés les « Trois anneaux de sécurité ». Chaque appareil est équipé d’un environnement d’exécution fiable (TEE) pour garantir une utilisation sans risque.

L’anneau central protège l’appareil avec une gestion sûre des clés.

protège l’appareil avec une gestion sûre des clés. L’anneau de protection sécurise le réseau et bloque les accès non autorisés via l’authentification 802.1X.

sécurise le réseau et bloque les accès non autorisés via l’authentification 802.1X. L’anneau de sécurité chiffre toutes les données avec TLS 1.3+, assurant la confidentialité des voix et des contenus.

Cette architecture robuste aide les entreprises à répondre aux exigences de confidentialité et de conformité, tout en préservant la confiance des utilisateurs.

Connectivité et durabilité au cœur des séries Yealink T7 et T8

En plus de la sécurité, la connectivité offre une expérience simple et fluide. Les téléphones prennent en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, facilitant le couplage avec d’autres appareils. La série T8 ajoute un mode Appareil qui transforme le téléphone en extension du PC, grâce à un simple câble USB-C.

Avec des modes d’économie d’énergie et un engagement fort pour la durabilité, Yealink confirme son leadership dans la conception de produits responsables. Ces téléphones s’intègrent ainsi parfaitement dans tous types d’environnements professionnels.

Pour conclure, Yealink démontre une fois encore sa capacité à innover avec les séries T7 et T8 SIP. Grâce à leur design intelligent, leur sécurité renforcée et leurs solutions écologiques, ces nouveaux téléphones sont parfaits pour accompagner les entreprises dans l’ère du travail hybride. C’est un choix sûr et durable pour tous les professionnels désirant une communication efficace et protégée.

