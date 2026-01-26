Actualités

Harry Potter 25 ans : une célébration magique et exceptionnelle

Harry Potter 25 ans : événements, produits et surprises pour fêter la saga culte.

Harry Potter 25 ans : la magie atteint l’âge d’or cette année ! Pour célébrer l’anniversaire du premier film, Warner Bros. Discovery lance une série d’événements exceptionnels. Fans, familles et nouveaux venus sont invités à vivre des expériences hors du commun, partout dans le monde. Tour d’horizon d’une année qui promet d’être magique.

Des expériences inédites pour les fans autour du monde magique

Pour marquer les 25 ans de Harry Potter, Warner Bros. Discovery propose des surprises inédites. Dès le printemps, la Butterbeer Season débarque avec ses camions dans plusieurs villes. Ces rendez-vous gourmands offrent boissons exclusives et produits collectors, pour savourer un peu de magie entre amis.

Les vrais fans ne manqueront pas l’anniversaire de Harry Potter, le 31 juillet. Des activités, jeux et articles exclusifs rythmeront cette journée partout dans le monde. Ensuite, le fameux Retour à Poudlard réunira la grande famille Harry Potter, avec des événements encore plus spectaculaires cette année.

Projections spéciales et événements cinématographiques marquants

Le film culte Harry Potter et l’école des sorciers revient au cinéma ! Cette réédition exceptionnelle permettra aux spectateurs de découvrir dix minutes inédites de coulisses. Les cinémas du monde entier organiseront des projections entre fin août et début septembre.

Mais ce n’est pas tout. Une expérience immersive de réalité partagée aura lieu au Cosm, à Los Angeles et Dallas. Les billets seront disponibles dès le 4 mars 2026. Les sites d’Atlanta et Detroit ouvriront dans l’année, pour offrir à un plus large public cette aventure magique et technologique.

Des produits exclusifs pour fêter les 25 ans d’Harry Potter

Les passionnés pourront enrichir leur collection grâce à des produits en édition limitée. Un nouveau logo anniversaire ornera des articles conçus spécialement pour l’occasion : jouets, bijoux, peluches et vêtements faits par des marques renommées.

La collection LEGO Harry Potter se dote d’ensembles inédits rendant hommage aux décors et personnages du premier film. Le coffret 25th Anniversary Philosopher’s Stone Collector’s Edition inclut une figurine Hedwig, un jeu d’échecs des sorciers, et plus encore. Des objets exclusifs seront aussi disponibles dans les boutiques officielles à Londres, Tokyo, et en ligne.

En résumé, Harry Potter fête ses 25 ans avec panache. Entre événements mondiaux, projections exclusives et merveilles à collectionner, l’année 2026 comblera tous les fans. Ne manquez pas une miette de ces festivités mémorables et rejoignez la grande famille des sorciers pour célébrer un héritage magique unique.

Lisez notre dernier article tech : L'IA d'Anthropic promet une révolution du développement logiciel

