SKYWORTH OmniView séduit avec un écran mat d’une qualité incroyable

SKYWORTH OmniView change la donne dans le monde des écrans télé. Lors de la 137e Foire de Canton, la marque a dévoilé une avancée majeure : l’écran mat OmniView. Cette innovation promet de rapprocher les performances des écrans Mini-LED de celles de l’OLED, pour une expérience visuelle unique. Découvrons comment SKYWORTH repousse les limites du divertissement à domicile.

La technologie OmniView de SKYWORTH : un écran mat révolutionnaire

Au cœur de la nouveauté, l’OmniView propose une technologie multicouche exclusive. Cette innovation offre un contraste accru, des noirs profonds et une luminosité optimale. Grâce à une couche antireflet Gold Grade de 25 %, les reflets sont nettement réduits. Ainsi, la qualité d’image reste excellente, même dans une pièce lumineuse. L’autre atout ? Des couleurs éclatantes et visibles sous tous les angles. Peu importe où vous vous asseyez, l’image reste fidèle et vivante.

Des performances Mini-LED au niveau OLED pour une image époustouflante

Les téléviseurs équipés du nouvel écran mat OmniView atteignent des niveaux de performance proches de l’OLED. Les images sont plus nettes et plus contrastées. En plus, le confort oculaire est renforcé. La lumière bleue pénètre moins, ce qui protège vos yeux lors de longues séances de visionnage. Ces avantages font de l’OmniView un choix idéal pour tous ceux qui veulent un téléviseur qui combine performance et bien-être.

Une expérience immersive et intelligente à la Foire de Canton 2025

À la Foire de Canton, les visiteurs ont découvert un stand SKYWORTH repensé pour l’interaction. Les démonstrations présentaient des téléviseurs phares, y compris le Frame+ 100 pouces, vrai géant du salon. Plusieurs nouveautés étaient mises à l’honneur :

La série de téléviseurs de jeux la plus performante.

Le premier Google TV à karaoké IA.

Des modèles portables, pour emporter la qualité partout.

L’ensemble illustre la volonté de SKYWORTH de relier art, technologie et intelligence au service du client.

En conclusion, SKYWORTH OmniView marque un tournant pour les amateurs de belles images. La marque prouve son engagement pour l’innovation et l’expérience utilisateur. Entre design, confort visuel et intelligence, elle réinvente notre manière de regarder la télévision. Pour un foyer plus connecté et inspirant, SKYWORTH reste à l’avant-garde.

Lisez notre dernier article tech : Ballie de Samsung : un robot compagnon qui révolutionne la maison !