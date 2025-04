Innovation radicale: HONOR redéfinit l’avenir numérique

HONOR, la marque mondiale de technologie, continue de surprendre en repoussant les limites de l’innovation. Ainsi, lors du Google Cloud Next 2025, elle a présenté de nombreuses avancées en intelligence artificielle et en productivité. De plus, ces innovations ont été développées en collaboration avec Google Cloud. En conséquence, ces nouveaux outils promettent de redéfinir l’expérience utilisateur.



HONOR ALPHA PLAN : Innover grâce à l’IA

En mars dernier, HONOR a révélé son ambitieux HONOR ALPHA PLAN, visant à devenir un leader mondial dans les écosystèmes d’appareils intelligents. Dans cette optique, le partenariat avec Google Cloud s’annonce comme un atout majeur. En effet, il offre à HONOR un accès inédit aux infrastructures d’IA de pointe nécessaires pour concevoir des smartphones plus intelligents et technologiquement avancés. Ce partenariat symbolise une étape cruciale dans l’accomplissement des ambitions du ALPHA PLAN.

Dans cette dynamique, HONOR intègre des fonctionnalités IA toujours plus évoluées à ses appareils. Parmi elles, des améliorations notables pour la photo et la vidéo transformeront votre expérience utilisateur. HONOR et Google Cloud souhaitent capitaliser sur cette créativité. Leur objectif est de captiver les utilisateurs avec des applications embarquées et basées sur le cloud.

AI Outpainting et AI Eraser : Nouveau souffle dans la retouche photo

Parmi les innovations présentées, AI Outpainting se démarque. Grâce au modèle Imagen de Google, cette technologie permet aux utilisateurs de repenser leurs photos en les agrandissant jusqu’à deux fois leur taille d’origine. Fini le stress du cadrage parfait : l’intelligence artificielle prend le relais pour des résultats visuels surprenants.

HONOR lance également AI Eraser. Cette fonctionnalité novatrice retire les éléments indésirables des photos avec facilité. Profitant des avancées du modèle Imagen, elle assure un contenu visuel réaliste là où les éléments ont été retirés, évitant ainsi l’effet souvent artificiel des retouches IA

Démocratiser l’accès à l’IA : Un futur connecté pour tous

Lors de l’événement, HONOR a réaffirmé son désir de rendre l’IA accessible à tous. En s’appuyant sur les avancées de Google Cloud, la marque entend proposer des fonctionnalités enrichissant le quotidien des utilisateurs à l’échelle mondiale. Cet objectif ne vise pas seulement les appareils haut de gamme, mais s’étend aussi aux modèles milieu de gamme.

En somme, démocratiser l’IA fait partie intégrante de la mission de HONOR. Eric Fang souligne : « Nous voulons rendre les technologies avancées accessibles à tous pour bâtir un avenir plus connecté et intelligent ». HONOR se projette dans l’avenir avec de nouvelles fonctionnalités promettant d’améliorer le quotidien et invitant ses utilisateurs à embarquer dans cette transformation technologique. Alors, êtes-vous prêt à prendre part à cette révolution?