La version stable de One UI 6 se déploie sur la série Galaxy S22

Après un long moment d’attente, One UI 6 se déploie désormais sur d’autres smartphones et les tablettes. En effet, Samsung vient de livrer la version stable de son dernier système d’exploitation pour le plus grand bonheur de tous les utilisateurs de la série Galaxy S22.

Un déploiement progressif

Les appareils de la série Galaxy S22 concernés par cette mise à jour sont les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Parmi les trois modèles, le Galaxy S22 a eu le privilège de voir les signes de la mise à jour complète depuis la semaine dernière. Le géant technologique sud-coréen a partagé sur son forum européen le calendrier de déploiement. Ainsi, plus d’une trentaine de modèles Galaxy y auront droit d’ici la fin de l’année 2024.

Samsung devrait evoyer une notification Push pour avertir de la disponibilité de la nouvelle interface. Pour installer One UI 6, il suffit d’aller dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation. L’écran devrait indiquer si une mise à jour est en attente.

One UI 6 : des changements drastiques

Déjà disponible sur les Galaxy S23, One UI 6 basée sur Android 14, est une nouvelle interface qui offre son lot de nouveautés. Cette mise à jour concerne, entre autres, le panneau des paramètres. Ce dernier est plus rapide. Les notifications du panneau de raccourcis se présentent en deux volets bien distincts et se présentent sous la forme d’une carte distincte. Un onglet « Accès instantané aux raccourcis » s’y trouve également. Dorénavant, il est possible de déplacer l’horloge sur l’écran de verrouillage à sa guise. Son nouvel éditeur de vidéo plus professionnel est baptisé Studio.

L’option glisser-déposer à deux mains, comme son nom l’indique, permet de glisser les widgets depuis l’écran d’accueil avec une main, tandis qu’avec l’autre, il est possible de défiler les écrans où on veut les déposer. Son application Météo se dote d’un nouveau widget baptisé « Perspective météo ». Elle livre des informations supplémentaires lorsque des conditions météorologiques difficiles sont prévues. L’interface de l’appareil photo est plus simple et la retouche des images est plus pratique.