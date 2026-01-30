Google déploie AI Plus pour contrer ChatGPT Go

Google intensifie sa bataille contre OpenAI. Après le lancement de ChatGPT Go à 8€/mois, la firme de Mountain View réplique avec son propre forfait, Google AI Plus. Cette formule, déjà disponible en France depuis l’automne dernier, s’étend désormais à 35 pays supplémentaires, dont les États-Unis. Le prix est fixé à 7,99 €/mois, avec une promotion qui réduit de moitié le coût des deux premiers mois. L’objectif d’OpenAI serait apparemment de rendre l’accès à Gemini plus attractif et accessible au plus grand nombre.

Google adopte une stratégie agressive face à OpenAI

Google ambitionne de prendre l’avantage sur OpenAI. Pour rappel, le lancement de Gemini 3 Pro a déjà marqué les esprits en surpassant GPT-5 dans plusieurs benchmarks techniques. L’entreprise veut maintenant transformer ce succès en adoption massive grâce à une offre tarifaire compétitive. En alignant son prix sur celui de ChatGPT Go, Google réduit les barrières d’entrée et attire les utilisateurs curieux de tester une alternative.

Avec Google AI Plus, l’entreprise propose bien plus qu’un simple chatbot. En effet, l’abonnement donne accès à Gemini 3 Pro, la version la plus avancée de son modèle d’intelligence artificielle. Les utilisateurs bénéficient aussi de la fonction Deep Research, conçue pour des recherches complexes et approfondies. En plus, l’offre inclut 200 crédits mensuels pour générer des vidéos via les outils Flow et Whisk, ainsi que 200 Go de stockage sur Google Photos. Cette combinaison de services renforce l’écosystème Google et place Gemini comme un concurrent sérieux face à ChatGPT Go.

Google AI Plus est un abonnement pensé pour l’écosystème Google

AI Plus ne se limite pas à l’accès à Gemini. En effet, Google mise sur l’intégration de son IA dans ses services existants pour séduire les utilisateurs. Les abonnés profitent de cinq fois plus de résumés audio et de notebooks dans NotebookLM, ce qui facilite la productivité et l’organisation. L’ajout de 200 Go de stockage dans Google Photos renforce encore l’attractivité de l’offre, en combinant IA et gestion des données personnelles.

Cette approche illustre la force de l’écosystème Google. En proposant un abonnement unique qui regroupe IA, recherche avancée, création de contenus et stockage, l’entreprise crée une valeur ajoutée difficile à égaler. Pour moins de 8 € par mois, les utilisateurs accèdent à un ensemble de services qui dépasse largement le simple chatbot. Google espère ainsi fidéliser ses clients et attirer ceux qui hésitent entre ChatGPT Go et Gemini.