Crisol: Theater of Idols promet du sang, voici la nouvelle bande-annonce !

Vous avez envie de vous plonger dans un monde horrifique sanguinaire avant l’arrivée de Resident Evil Requiem ? Alors, on a le jeu qu’il vous faut. Il y a quelques heures, le studio espagnol Vermila et l’éditeur Blumhouse Games a dévoilé un nouveau trailer de son jeu d’horreur en FPS. Et, au vu des séquences, Crisol: Theater of Idols semble vouloir rappeler que le genre peut encore surprendre…et faire mal.

Crisol: Theater of Idols, un FPS horrifique où le sang devient ressource

L’élément central qui distingue Crisol tient dans son système de combat : le joueur utilise sa propre santé pour recharger ses armes. Autrement dit, tirer…c’est saigner. Cette mécanique force une approche tactique où chaque offensive disproportionnée peut compromettre la survie du protagoniste, Gabriel, soldat perdu sur l’île maudite de Tormentosa.

Les premières previews soulignent un gameplay hybride : exploration, puzzles, phases narratives et hub central (“The Fair”) pour souffler, améliorer l’équipement ou accéder à des mini-jeux. Et croyez-nous, cette petite pause sera grandement la bienvenue tant l’univers affiche une esthétique claustrophobe inspirée par le folklore ibérique. De quoi vous épargner des cultes déviants, figures religieuses détournées et symbolismes macabres pendant quelques instants.

Voyez par vous-même. Attention, âmes sensibles s’abstenir :

L’autre aspect notable, c’est la présence de Blumhouse. L’entité connue pour Insidious, Paranormal Activity ou Get Out étoffe ici sa branche jeux vidéo en soutenant des productions d’horreur à budget mesuré mais à forte identité artistique. Crisol coche clairement ces cases avec sa thématique forte, sa direction artistique marquée, mais avec son prix attractif.

La dernière bande-annonce de Crisol: Theater of Idols a également dévoilé sa date de sortie officielle : le 10 février 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Une démo gratuite est d’ores et déjà disponible, permettant de tester la boucle de jeu sanguine avant son arrivée sur nos machines.