Veeva eSource : une avancée décisive pour des essais cliniques sans papier

Veeva eSource améliore la gestion et la qualité des données cliniques, sans papier.

L’innovation débarque dans la gestion des essais cliniques avec Veeva eSource. Cette nouvelle application promet aux sites de recherche de dire adieu au papier. Ainsi, elle facilite l’échange de données entre les différents acteurs du secteur. Focus sur une technologie qui transforme la collecte des données et améliore l’efficacité.

Les avantages de Veeva eSource pour les essais cliniques modernes

Veeva eSource révolutionne le quotidien des professionnels des essais cliniques. Avec cet outil, les sites peuvent réduire les tâches manuelles, consacrant plus de temps aux patients. Le transfert numérique des données devient simple, rapide et sécurisé. En éliminant la double saisie, la qualité des données s’améliore et les erreurs diminuent.

Comment Veeva eSource élimine le papier et automatise la saisie

Terminé les piles de documents ! Veeva eSource permet une saisie directe des données lors des essais, directement depuis l’application. Ainsi, toutes les informations sont collectées sous format numérique. Cette application intuitive s’intègre parfaitement à Veeva SiteVault CTMS, offrant une expérience fluide aux utilisateurs. En automatisant la transmission des données, elle réduit la latence et le risque d’erreurs liées à la transcription manuelle.

L’intégration de Veeva eSource avec les systèmes existants

Veeva eSource s’adapte aux besoins variés des sites de recherche. Elle connecte directement le dossier médical électronique (DME) et la saisie électronique des données (SED). Cette intégration facilite le passage des données vers la plateforme Veeva EDC. L’API ouverte de Veeva permet enfin une connexion facile avec d’autres systèmes déjà en place. Pour les équipes, cela signifie moins de vérifications fastidieuses et plus de temps dédié à la qualité des essais.

En résumé, Veeva eSource marque une avancée majeure pour les essais cliniques. Grâce à sa technologie, le papier disparaît au profit du numérique, offrant des bénéfices concrets pour les sites de recherche et les patients. Simple à intégrer et à utiliser, la solution s’annonce déjà comme un nouveau standard pour la gestion des données cliniques à l’ère digitale.

