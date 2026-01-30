Highguard : quelques jours après sa sortie, il est déjà sous le feu des critiques

Le premier mois de 2026 démarre fort avec l’arrivée de Highguard, le nouveau “raid shooter” multijoueur de Wildlight Entertainment. Porté par une équipe composée d’anciens talents du FPS compétitif, le titre s’est offert une sortie simultanée sur PC et consoles nouvelle génération. Pourtant, à peine quelques jours après son lancement, le verdict communautaire s’avère brutal… Retour sur un début de vie mouvementé pour un jeu qui visait juste, mais qui peine à atteindre sa cible.

Un avenir incertain pour Highguard ?

Révélé en clôture des Game Awards 2025, Highguard est un raid shooter mêlant assauts en équipe, héros aux capacités asymétriques, ressources à capturer et progression dans des raids dynamiques. Le studio Wildlight misait sur un modèle free-to-play avec cross-play et cross-progression pour maximiser l’entrée en lice du public. Et ça a porté ses fruits : dès le jour J, Highguard attire plusieurs dizaines de milliers de joueurs simultanés. Il s’installe même dans les charts Twitch et YouTube dès les premières heures de son lancement.

Pourtant, si la curiosité était bien réelle, la réception n’a pas suivi. Les retours Steam s’orientent rapidement vers le rouge, pointant des problèmes de performance sur PC et un équilibrage discutable. Sur consoles, les critiques se concentrent davantage sur l’ergonomie et les options visuelles limitées.

Sur les réseaux, le débat enfle vite. Il y a quelques heures, Geoff Keighley a posté sur X « Que pensez-vous de Highguard jusqu’à présent ? ». Mais en réponse, certains fans n’y allaient pas de main morte et critiquainet sévèrement le jeu et Keighley. “Vous nous avez menti en nous disant que ce jeu était bon à tous égards”, a écrit un abonné. “C’est vous qui devez des excuses à toute la communauté des joueurs pour avoir doublé la mise avec de fausses promesses.”

Du côté de Wildlight, ça s’active. Le studio communique déjà sur des correctifs en cours, une roadmap de contenu et un plan d’ajustements destiné à stabiliser la base de joueurs. Reste à voir si le jeu survivra à son propre buzz — ou s’il n’aura été qu’un feu d’artifice trop tôt tiré.