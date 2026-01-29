WhatsApp prépare un abonnement payant pour supprimer les publicités

Depuis son rachat par Meta, WhatsApp a changé de stratégie. En effet, l’application longtemps gratuite et sans publicité commence à intégrer des annonces dans certains espaces. Meta veut rentabiliser sa messagerie, comme Facebook et Instagram. Les publicités apparaissent déjà dans l’onglet Actus et au sein des Chaînes. Cette évolution inquiète les utilisateurs qui appréciaient la simplicité et la discrétion de WhatsApp. Pour répondre à ces critiques, Meta envisage une solution : un abonnement payant qui permettrait de supprimer les publicités.

Les publicités s’installent progressivement dans WhatsApp

Meta a confirmé l’arrivée de formats publicitaires sur WhatsApp. Les annonces s’affichent entre les Statuts, l’équivalent des stories, et dans les Chaînes. Cette stratégie suit le modèle déjà appliqué sur les autres plateformes du groupe. L’objectif est de transformer la base d’utilisateurs en source de revenus. Les publicités sont encore limitées, mais elles pourraient se multiplier dans les prochains mois.

Cette décision marque un tournant pour l’application. En effet, WhatsApp était jusqu’ici perçue comme une messagerie simple et protégée des logiques commerciales. L’introduction de publicités remet ainsi en cause cette image. D’ailleurs, beaucoup craignent que l’expérience devienne intrusive et moins agréable. Meta semble consciente de ce risque et prépare une alternative pour garder les utilisateurs attachés à la plateforme.

Meta envisage de proposer un abonnement pour une expérience sans publicité

La solution envisagée est un abonnement payant. Par conséquent, les utilisateurs qui ne veulent pas voir de publicités pourraient souscrire à cette formule. Pour le moment, le prix n’a pas encore été annoncé, mais l’idée est de proposer une expérience plus fluide et sans interruption. Ce modèle existe déjà sur d’autres services numériques, comme YouTube ou Spotify.

Avec cette offre, Meta espère satisfaire les deux profils d’utilisateurs. D’un côté, ceux qui acceptent les publicités continueront à utiliser WhatsApp gratuitement. De l’autre côté, ceux qui veulent une application propre devront mettre la main à la poche.