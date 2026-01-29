Actualités

Google Photos : vers une expérience proche de TikTok ?

Google Photos évolue rapidement et ne se limite plus au stockage et à l’édition d’images. En effet, avec l’arrivée de Google Gemini, elle devient un espace interactif où les souvenirs prennent vie. Les utilisateurs peuvent désormais scroller dans leurs photos comme sur un fil social, avec des contenus générés automatiquement. Cette transformation rapproche Google Photos des plateformes comme TikTok, où la vidéo verticale et le partage instantané dominent.

Désormais, Google Photos donne vie à vos souvenirs grâce à l’IA

Google intègre Gemini pour donner une nouvelle dimension aux souvenirs. L’application peut créer automatiquement des mèmes à partir des photos de la galerie. Elle propose aussi des montages vidéo au format vertical, optimisés pour les réseaux sociaux. Ces ajouts transforment des images statiques en contenus dynamiques, faciles à partager.

La section « Souvenirs » bénéficie également de nouveautés. Plus précisément, Google Photos introduit un bilan visuel inspiré de Spotify Wrapped. Les utilisateurs reçoivent alors une rétrospective personnalisée de leurs moments marquants. Cette approche ludique incite à revisiter ses archives et à interagir davantage avec l’application.

Une application qui se transforme de plus en plus en plateforme sociale

Google Photos n’est plus seulement un outil de stockage. Avec ces nouvelles fonctions, elle se positionne comme une plateforme sociale. Les vidéos verticales et les mèmes créés automatiquement rappellent les formats populaires sur TikTok et Instagram. L’objectif serait d’encourager les utilisateurs à consommer leurs souvenirs comme du contenu social.

Cette stratégie montre la volonté de Google de renforcer l’engagement. En transformant les photos en expériences interactives, l’entreprise espère prolonger le temps passé sur l’application. Google Photos devient ainsi un espace hybride, entre galerie personnelle et réseau social. Cette évolution pourrait séduire les utilisateurs en quête de nouvelles façons de partager et de revivre leurs souvenirs.

