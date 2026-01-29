Voitures électriques : Huawei rivalise avec Tesla et Xiaomi

Huawei franchit une étape décisive dans sa diversification. Après avoir longtemps équipé les véhicules d’autres marques avec ses technologies, l’entreprise chinoise annonce la création de ses propres voitures électriques. Plus précisément, trois modèles de berlines sont déjà en préparation, confirmés par des dépôts de brevets en Chine. Huawei se place ainsi en concurrence directe avec Tesla et Xiaomi, deux acteurs majeurs du marché.

Huawei prépare trois berlines pour contrer Tesla et Xiaomi

La marque a choisi de se lancer dans la fabrication de berlines électriques, laissant de côté les SUV et les citadines. Les brevets déposés auprès de la CNIPA dévoilent effectivement trois modèles, dont une berline fastback compacte. Ce premier véhicule cible directement la Tesla Model 3 et la Xiaomi SU7. Le design rappelle celui de la Luxeed S7, déjà développé en partenariat avec Huawei. On retrouve une face avant épurée, un bandeau lumineux traversant et des lignes fluides.

Ce positionnement montre la volonté de Huawei de s’imposer rapidement sur le segment le plus compétitif du marché. Pour information, les berlines électriques sont aujourd’hui les modèles les plus demandés, notamment en Chine. En misant sur ce format, Huawei espère séduire une clientèle déjà habituée aux standards de Tesla et Xiaomi. L’entreprise veut prouver qu’elle peut rivaliser en termes de design, de performance et de technologie.

Huawei veut devenir un acteur de la mobilité électrique

Le lancement de ces voitures électriques illustre la volonté de Huawei de ne plus être seulement un fournisseur de composants. En effet, l’entreprise devient un constructeur automobile à part entière. Cette décision bouleverse l’équilibre du marché, déjà marqué par l’arrivée de Xiaomi.

Cette offensive s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification. Confronté à des restrictions dans le secteur des smartphones, Huawei investit massivement dans l’automobile. Les voitures électriques représentent une opportunité de croissance et un moyen de renforcer son image de marque. En s’attaquant directement à Tesla et Xiaomi, Huawei affiche ses ambitions et confirme son rôle de challenger dans un marché en pleine mutation.