Fuites sur le mystérieux Playtest de Nintendo : Un aperçu d’un projet inédit

Nintendo a lancé en toute discrétion son programme Switch Online : Playtest Program. Il s’agit d’un projet secret qui intrigue la communauté de joueurs. Le test se déroule du 23 octobre au 5 novembre 2024. Il n’est ouvert qu’à 10 000 participants soigneusement sélectionnés. Les premières informations sur ce Playtest de Nintendo commencent déjà à circuler malgré les consignes de confidentialité.

Le Playtest de Nintendo : Un programme exclusif mais qui fuite déjà en ligne

Le Playtest Program de Nintendo permet aux joueurs de télécharger un logiciel de test de 2,2 Go avant le lancement officiel. Même si les participants n’aient pas signé d’accord formel de non-divulgation, Nintendo leur a demandé de ne pas partager de détails sur ce jeu en cours de test. Malgré cela, les informations et les captures d’écran ont rapidement été partagées sur des plateformes comme X et Reddit.

Même si Nintendo tente de supprimer les contenus par le biais d’avertissements pour atteinte aux droits d’auteur, les fuites se multiplient. Elles offrent ainsi un premier aperçu de ce que cache ce mystérieux projet.

Un jeu en ligne collaboratif similaire à Minecraft et Roblox ?

Selon les premières fuites, Nintendo semble travailler sur son premier jeu de type MMO (Massively Multiplayer Online). L’objectif principal du jeu serait de collaborer avec d’autres joueurs. Le but étant de développer une planète gigantesque en utilisant les ressources présentes et la créativité des participants.

Le jeu propose des zones de « balises ». Il s’agit d’espaces que les joueurs peuvent personnaliser et modifier à leur guise. Cependant, ils ne peuvent pas intervenir dans les zones d’autres joueurs. Cela crée une dimension personnelle au sein de l’univers collectif.

Les joueurs évolueront au fil de leur progression, découvrant de nouveaux ennemis, terres et ressources. Ce concept rappelle des jeux populaires comme Minecraft ou Roblox, où l’exploration et la construction sont au cœur de l’expérience.

Un hub social et des fonctionnalités de création de contenu supervisées par Nintendo

Le jeu comporte également un hub social, appelé « Dev Core ». Ce dernier servira de centre pour les interactions entre les joueurs. Ils pourront y échanger, monter de niveau et obtenir des objets spéciaux. Ce hub social ajoute une dimension communautaire essentielle pour un MMO. Les participants pourront ainsi y partager leurs expériences et se retrouver dans un environnement sécurisé.

Nintendo a également prévu des fonctionnalités de création de contenu généré par les utilisateurs (UGC – User Generated Content). Cela permet aux joueurs de concevoir et partager leurs propres créations dans le jeu. Toutefois, avant de pouvoir utiliser ces outils, les joueurs devront réussir un test pour prouver qu’ils comprennent l’importance d’une communication respectueuse. Cette mesure vise à maintenir une bonne ambiance et à prévenir les comportements toxiques.