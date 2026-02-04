RoboUP Raccoon 2 SE : la solution idéale et abordable pour petits jardins

Le RoboUP Raccoon 2 SE débarque sur le marché européen et américain. Ce robot tondeuse promet de révolutionner l’entretien des petites pelouses. Il est à la fois abordable, simple d’utilisation et doté de technologies avancées. Une solution innovante pour les propriétaires voulant un beau jardin sans l’effort.

Un robot tondeuse innovant, compact et abordable pour petits jardins

Le RoboUP Raccoon 2 SE s’adresse directement aux personnes avec de petites pelouses. Contrairement aux gros modèles chers, il se veut accessible. Son prix reste sous la barre des 500 euros. Il a été pensé pour les maisons de ville, les petits jardins ou encore les villas avec cour compacte. Cette nouvelle tondeuse optimise l’espace et se faufile partout. Ainsi, entretenir votre pelouse n’a jamais été aussi simple.

Les principales fonctionnalités du RoboUP Raccoon 2 SE

Ce robot tondeuse offre trois atouts majeurs :

Performance : Il gère les terrains irréguliers, passe dans des allées étroites et monte des pentes jusqu’à 36%.

: Il gère les terrains irréguliers, passe dans des allées étroites et monte des pentes jusqu’à 36%. Technologie : La tonte parallèle, l’évitement d’obstacles et trois zones de tonte paramétrables sont inclus.

: La tonte parallèle, l’évitement d’obstacles et trois zones de tonte paramétrables sont inclus. Simplicité : Une cartographie automatique, un bouton de démarrage, sans aucune installation compliquée.

Une recharge express de 70 minutes permet 150 minutes de tonte. Le Raccoon 2 SE est pensé pour une expérience immédiate et sans prise de tête.

Lancement, validation et avantages de la précommande

Le RoboUP Raccoon 2 SE a séduit plus de 600 donateurs sur Kickstarter. Des tests réalisés par plus de 20 médias spécialisés et 80 bêtatesteurs valident ses qualités. Entre le 1er février et le 17 mars, la précommande offre des avantages exclusifs. Les premiers acheteurs bénéficient d’une livraison prioritaire et d’un coffret cadeau d’accessoires d’une valeur de 148 euros. Le produit est uniquement disponible sur le site officiel.

Le RoboUP Raccoon 2 SE ouvre la voie à l’entretien facile des petits jardins. Pour moins de 500 euros, il propose des fonctionnalités dignes de modèles haut de gamme. Grâce à la précommande, chaque acheteur peut profiter d’avantages uniques. C’est une belle opportunité pour révolutionner l’entretien de votre pelouse.

