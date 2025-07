Zendure Prime Day 2025 : des offres exclusives à ne pas manquer

Le Prime Day 2025 approche, et Zendure lance des offres exceptionnelles sur ses solutions énergétiques intelligentes. Ce spécialiste de l’énergie solaire annonce plusieurs promotions inédites, proposées du 8 au 11 juillet sur Amazon et son site officiel. Une belle opportunité pour s’équiper à petit prix et préparer sa maison à l’énergie de demain.

découvrez les offres exclusives Zendure Prime Day 2025 en énergie

À l’occasion du Prime Day 2025, Zendure propose de fortes remises sur ses produits phares. Dès le 1er juillet, un accès anticipé permet déjà de profiter de bons plans. Les clients peuvent acheter des packs complets, comprenant batterie et accessoires, à des tarifs très avantageux. C’est le moment idéal pour investir dans une solution de stockage d’énergie fiable.

les solutions intelligentes Zendure pour maison et balcon

Zendure ne se limite pas à une seule solution. Pour les foyers équipés de panneaux photovoltaïques, le Hyper 2000 offre un stockage évolutif, idéal pour le toit ou le balcon. Son contrôle intelligent et sa technologie ZenLink garantissent une gestion autonome, même sans internet. Pour les toitures, le SolarFlow 2400 AC se distingue par sa haute efficacité et sa batterie extensible jusqu’à 17,28 kWh.

Pour les petits espaces, le SolarFlow 800 Pro est parfait pour un balcon. Il s’installe facilement, offre une réserve d’énergie constante et reste performant même lors de faibles ensoleillements ou coupures de courant.

détails des remises exceptionnelles sur Amazon et Zendure

Voici quelques-unes des meilleures offres mises en avant :

Hyper 2000 + AB2000X battery : 959 € sur Amazon

959 € sur Amazon SolarFlow 800 Pro + AB2000X battery : 1 678 €, avec une Ace 1500 offerte

1 678 €, avec une Ace 1500 offerte SolarFlow 800 Pro + 4 panneaux bifaciaux 500W : 1 439 €

1 439 € SolarFlow 2400 AC + batterie AB3000X + compteur 3CT : 1 438 € sur zendure.com

1 438 € sur zendure.com Des cadeaux exclusifs sont également disponibles sur certains packs (compteur intelligent, Ace 1500…)

Les offres sont limitées dans le temps et selon les stocks. Il est donc conseillé de commander rapidement.

Pour conclure, Zendure confirme sa place parmi les leaders des solutions solaires domestiques. Grâce à ces offres spéciales, équiper sa maison d’une technologie innovante devient accessible à tous. Profitez du Prime Day 2025 pour passer à l’énergie solaire et réalisez des économies sur le long terme. N’attendez plus pour découvrir l’ensemble des promotions et faire un pas vers l’autonomie énergétique.

Lisez notre dernier article tech : The phone pour un été serein : offrez à votre enfant un téléphone sûr et liberté retrouvée