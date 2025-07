Ray-Ban Meta : l’élégance connectée, la technologie au service du plaisir

Orange frappe fort en misant sur la tendance des objets connectés. L’opérateur propose désormais les lunettes Ray-Ban Meta, un accessoire aussi élégant qu’intelligent. Présentes dès à présent sur orange.fr et dans les boutiques Orange, elles ambitionnent de révolutionner le quotidien des utilisateurs avides de technologie.

Un concentré de technologie dans une monture iconique

Ces lunettes connectées se distinguent par leur double ADN. Elles marient le style emblématique de Ray-Ban (modèles Wayfarer et Skyler) à la pointe de l’innovation signée Meta. Véritable concentré tech, elles intègrent une caméra grand angle de 12 mégapixels pour immortaliser instantanément vos souvenirs.

Ce n’est pas tout : cinq microphones permettent d’enregistrer vos vidéos avec un son enveloppant. Le bouton de capture et le pad tactile ajoutent une touche interactive, tandis qu’un système audio intégré promet une écoute confortable en gardant une oreille sur le monde extérieur. On peut aussi prendre des photos, filmer, écouter sa musique et même demander une traduction instantanée grâce à Meta AI. Cette intelligence artificielle facilite les échanges et garantit une expérience discrète et efficace, adaptée à la frénésie de notre époque.

Des offres exclusives chez Orange

Pour fêter ce lancement, cinq modèles des Ray-Ban Meta attendent les curieux en boutique et sur la boutique en ligne Orange. L’opérateur ajoute une cerise sur le gâteau : 200 € d’avantages minimum jusqu’au 22 juillet 2025 pour ne pas passer à côté de la tendance.

Selon Laetitia Orsini-Sharps, directrice grand public d’Orange France, ces lunettes incarnent parfaitement la « prochaine génération d’outils numériques ». Légères et discrètes, elles visent tout particulièrement ceux qui veulent rester connectés avec style et simplicité.

Avec les Ray-Ban Meta, Orange continue de soutenir ceux qui veulent vivre leur vie numérique à fond. Et vous, prêt à adopter cette nouvelle vision de la connectivité ? N’hésitez pas à partager vos impressions ou à discuter de cette innovation sur nos réseaux et en commentaires !