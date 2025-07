Secomea Synergy : un partenariat puissant pour une cybersécurité OT fiable

La sécurité industrielle évolue. En effet, avec la montée des menaces numériques, les entreprises cherchent désormais des solutions plus efficaces. C’est dans ce contexte que Secomea répond à ce défi avec le lancement de son programme Secomea Synergy. Cette nouvelle plateforme vise ainsi à renforcer la cybersécurité OT à travers le monde, en misant sur la collaboration entre acteurs du secteur. Enfin, découvrez comment cette initiative transforme la protection des infrastructures industrielles.

Un partenariat mondial pour renforcer la cybersécurité industrielle

Le programme Secomea Synergy fédère les experts en sécurité industrielle. Distributeurs, revendeurs, consultants et partenaires technologiques sont invités à rejoindre une seule communauté. Ensemble, ils proposent des solutions de cybersécurité avancées, adaptées aux usines, flottes, et sites sensibles. Cette approche collaborative vise non seulement à mutualiser les bonnes pratiques, mais aussi à accélérer la protection des systèmes critiques.

Les avantages et opportunités du programme Secomea Synergy

Les entreprises qui adhèrent au programme bénéficient de nombreux avantages :

Opportunités commerciales : enregistrement des projets, partage de prospects, marges protégées.

: enregistrement des projets, partage de prospects, marges protégées. Marketing commun : contenu, formations, certifications, campagnes conjointes.

: contenu, formations, certifications, campagnes conjointes. Technologie dédiée à l’OT : solutions créées pour les environnements industriels, conformité native.

: solutions créées pour les environnements industriels, conformité native. Réseau international : accès à plus de 8 000 entreprises partenaires à travers de nombreux secteurs.

: accès à plus de 8 000 entreprises partenaires à travers de nombreux secteurs. Communauté d’experts : échanges techniques pour encourager l’innovation dans la sécurité OT.

Rejoindre Secomea Synergy permet donc de gagner en compétence et en visibilité, tout en protégeant les infrastructures critiques.

Une collaboration accrue face aux défis de la sécurité OT

La complexité des menaces et des régulations comme NIS2 ou le règlement sur la cyberrésilience pousse à l’union. Secomea Synergy crée quatre niveaux de partenariat : distributeur, revendeur à valeur ajoutée, consultant et partenaire technologique. Chacun peut ainsi trouver son rôle, recevoir un soutien adapté et proposer des solutions performantes à ses clients industriels. En adoptant cette démarche collective, chaque entreprise accroît la confiance et l’efficacité du secteur tout entier.

En résumé, le programme Secomea Synergy offre une approche moderne pour sécuriser les environnements OT. Grâce à la collaboration mondiale, il devient possible de relever ensemble les défis de la cybersécurité industrielle. Pour toute entreprise souhaitant renforcer sa résilience, intégrer ce partenariat représente une opportunité à ne pas manquer.

