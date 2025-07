Supermicro refroidissement par immersion certifié : une avancée majeure

La gestion de la chaleur des serveurs en centre de données est un défi croissant. Aujourd’hui, Supermicro frappe fort avec une avancée majeure. Son serveur BigTwin® vient de recevoir la certification officielle d’Intel pour le refroidissement par immersion. Cette annonce marque une première dans l’industrie et pose un nouveau standard pour l’efficacité énergétique.

Certification inédite d’Intel pour le refroidissement par immersion

Grâce à de nombreux tests, Supermicro a prouvé la qualité et la robustesse de son serveur BigTwin. Ce modèle, doté des tout derniers processeurs Intel Xeon® de 5e génération, respecte les normes strictes d’Intel et de l’Open Compute Project (OCP). Désormais, il est certifié pour fonctionner immergé dans un liquide, garantissant ainsi un fonctionnement optimal, même dans les conditions les plus exigeantes.

Les avantages du refroidissement par immersion pour les data centers

Le refroidissement par immersion apporte des bénéfices immédiats aux centres de données modernes :

Réduction de la consommation énergétique grâce à l’élimination des ventilateurs internes.

grâce à l’élimination des ventilateurs internes. Diminution des coûts de climatisation , car la chaleur est dissipée plus efficacement.

, car la chaleur est dissipée plus efficacement. Densité accrue des serveurs , sans risque de surchauffe.

, sans risque de surchauffe. Impact environnemental réduit avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 1,05 PUE ou moins.

Cette avancée permet aux entreprises d’optimiser leur impact écologique tout en maintenant des performances de pointe.

Spécificités techniques des serveurs BigTwin certifiés par Supermicro

Les serveurs BigTwin de Supermicro offrent une architecture multi-nœuds à haute densité :

Jusqu’à 4 To de mémoire DDR5 par nœud pour gérer les charges lourdes. Support des processeurs Intel Xeon de 4e et 5e génération pour des calculs rapides. Stockage ultra-rapide avec deux emplacements M.2 NVMe par nœud. Connectivité réseau avancée et alimentation redondante très efficace.

Chaque composant est conçu pour offrir puissance et fiabilité dans les environnements exigeants des centres de données.

En conclusion, la certification Supermicro refroidissement par immersion par Intel définit un nouveau cap pour les infrastructures numériques. Performances accrues, maîtrise de la chaleur et réduction de l’empreinte environnementale : les centres de données de demain peuvent désormais compter sur cette innovation fiable et durable. Un choix d’avenir pour allier puissance et écologie.

