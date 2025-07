Microsoft et Xbox enchaîne encore les licenciements : 9000 employés limogés, Perfect Dark et Everwild enterrés

Coup de tonnerre dans l’industrie du jeu vidéo. Alors que le futur de Microsoft s’annonçait prometteur sur le papier, la réalité en est tout autre. Pas plus tard qu’hier, la firme verte a annoncé une nouvelle vague de licenciements massifs au sein de sa division Xbox, entraînant l’annulation de deux projets phares, Perfect Dark et Everwild. Une décision qui laisse un goût amer chez les fans, mais surtout chez les employés…

Licenciements chez Xbox, la suite d’une longue série ?

Décidément, les chiffres ne reflètent pas toujours le succès d’une entreprise ! Même si le dernier Xbox Showcase semble annoncer un futur radieux au sein de la firme, c’est tout le contraire qui se passe aujourd’hui. Le 2 juillet 2025, Microsoft a confirmé la suppression d’environ 9 000 postes, soit près de 4 % de ses effectifs. Selon la firmen, ceci entre dans le cadre d’une vaste restructuration visant à « recentrer les priorités » de sa branche jeux vidéo. Ces licenciements touchent de plein fouet plusieurs studios internes, dont The Initiative et Rare, responsables respectivement des très attendus Perfect Dark et Everwild.

“Aujourd’hui, nous partageons des décisions qui auront un impact sur les collègues de toute notre organisation,” déclare Phil Spencer, le boss de Xbox, dans un message adressé à l’équipe. “Afin de positionner (la division) Gaming sur la voie d’un succès durable, nous mettrons fin ou réduirons le travail dans certains domaines de l’entreprise. Nous suivrons l’exemple de Microsoft en supprimant des couches de gestion afin d’accroître l’agilité et l’efficacité.”

C’est donc la fin d’un rêve pour Perfect Dark. Révélé en grande pompe aux Game Awards 2020, le jeu avait été confié au studio The Initiative. Mais même avec un partenariat avec Crystal Dynamics, le projet n’a jamais réussi à convaincre en interne. Selon des sources proches du dossier, la démo présentée durant la Xbox Showcase 2024 aurait même été un fake.

Cette vague de licenciements n’est pas la première chez Microsoft et Xbox. Il y a deux mois environ, Microsoft a annoncé la suppression de plus de 6 000 postes, puis de 305 réductions supplémentaires au début du mois de juin. Et ça risque de continuer…