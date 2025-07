PlaDeo : une innovation positive pour une hygiène sans compromis

Une nouvelle révolution arrive dans le monde des soins personnels. PlaDeo, le premier dispositif déodorant au monde fonctionnant à l’énergie bio-plasma, arrive en Europe. Cette innovation coréenne promet une hygiène sûre, écologique et sans produits chimiques. Découvrons comment PlaDeo change les règles du jeu pour les consommateurs européens exigeants.

Une technologie bio-plasma révolutionnaire pour l’hygiène corporelle

PlaDeo utilise une technologie unique basée sur le bio-plasma. Au lieu de parfums ou de sels d’aluminium, il diffuse des espèces réactives de l’oxygène. Ces molécules neutralisent directement les bactéries responsables des odeurs sur votre peau. Ainsi, vous êtes protégé sans masque ni produits toxiques. Cette technologie, inspirée de la nature, a été primée au CES Innovation Award.

PlaDeo, une alternative sûre et durable aux déodorants classiques

Ce dispositif a été cliniquement testé et ses résultats sont publiés dans des revues scientifiques reconnues. 94 % des utilisateurs ont constaté une nette amélioration de la fraîcheur. De plus, PlaDeo répond à la demande grandissante d’alternatives sans aluminium ni parabènes. Il convient aussi aux personnes souffrant de bromhidrose axillaire, une pathologie caractérisée par des odeurs persistantes sous les bras.

Les avantages écologiques et pratiques du dispositif PlaDeo

PlaDeo s’inscrit parfaitement dans la tendance écologique européenne. Sa conception durable permet de l’utiliser pendant 20 jours avec une seule charge. L’appareil ne laisse aucun résidu, ne pollue pas, et il est totalement réutilisable. Sa taille compacte le rend idéal pour les sportifs, les navetteurs et les professionnels de tous horizons. C’est une solution économique et respectueuse de l’environnement.

En résumé, PlaDeo représente une nouvelle génération de déodorants : plus sûrs, plus sains et plus responsables. Disponible en précommande sur Indiegogo et certifié CE, ils arriveront en Europe dès septembre 2025. Opter pour PlaDeo, c’est choisir la technologie au service de votre bien-être et de la planète.

Lisez notre dernier article tech : Volvic Juicy Cherry devient la boisson officielle des Gentle Mates