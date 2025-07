Volvic Juicy Cherry devient la boisson officielle des Gentle Mates

L’univers du gaming et celui des boissons fruitées se rencontrent dans une collaboration inédite : Volvic s’associe à l’équipe esport Gentle Mates. Ils dévoilent Volvic Juicy Cherry, une nouvelle saveur exclusive qui promet de rafraîchir les parties les plus intenses.

Une alliance audacieuse entre hydratation et compétition

Fondée par trois figures majeures de l’esport français — Squeezie, Gotaga et Brawks — la team Gentle Mates a su s’imposer en un temps record. C’est une structure emblématique et bienveillante du paysage vidéoludique. En moins d’un an, elle a brillé sur les scènes de Valorant, Rocket League et Fortnite. Elle cultive une image à la fois professionnelle et accessible.

De son côté, Volvic continue d’innover dans le segment des boissons aromatisées en puisant dans sa nature volcanique. Avec Juicy Cherry, la marque française ajoute une cinquième référence fruitée à sa gamme Juicy. Celle-ci est déjà composée des parfums Fraise, Exotique, Citronnade et Agrumade.

« Be Gentle, Play Juicy » : une philosophie partagée

Cette collaboration se résume en un mantra simple, mais évocateur : “Be Gentle, Play Juicy”. Un état d’esprit qui incarne aussi bien les valeurs d’inclusivité, de bienveillance et de passion des Gentle Mates. Il reflète aussi l’ADN rafraîchissant et naturel de Volvic. Le fruit choisi ? La cerise, plébiscitée par les consommateurs et adorée des membres du club esport. Un choix qui évoque la douceur estivale, tout en dynamisant l’univers gaming par une touche sucrée et fruitée.

« Avec Gentle Mates, nous partageons un état d’esprit audacieux, créatif et tourné vers la nouvelle génération », déclare Christel Chaulet, Directrice Marketing Hydratation chez Danone France. « Chaque détail de cette boisson a été pensé ensemble pour offrir une pause gourmande et rafraîchissante. »

Une création co-imaginée par les joueurs

Cette édition spéciale ne se contente pas d’arborer une nouvelle saveur : elle a été co-créée avec les membres de l’équipe Gentle Mates. Ils ont activement participé à son élaboration, du goût à l’esthétique. Le design de la bouteille, disponible dès maintenant en grande distribution, intègre des éléments graphiques issus de l’univers esport. Elle contient même des clins d’œil cachés pour les fans les plus fidèles.

« Depuis le début, Gentle Mates est un club qui rassemble autour de projets marquants. Ce partenariat est le fruit d’un véritable travail à quatre mains », souligne Fayed Hanafi, Chief of Staff chez Gentle Mates. « Il reflète notre envie de proposer un produit qui nous ressemble, pensé pour accompagner tous les moments forts que nous partageons avec notre communauté. »

Une boisson taillée pour les gamers

Pensée pour hydrater tout en procurant du plaisir, Volvic Juicy Cherry se veut le compagnon idéal des longues sessions de jeu. Elle convient aussi aux compétitions acharnées et aux pauses bien méritées. Avec son goût cerise délicatement sucré et son eau minérale issue des volcans d’Auvergne, elle promet une expérience fruitée, naturelle et sans compromis.

Disponible dès maintenant

Pour en savoir plus : www.volvic.fr | www.gentlemates.com