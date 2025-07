Lampadaire intelligent Govee : une innovation lumineuse et séduisante

Le marché de l’éclairage connecté connaît une vraie révolution avec l’arrivée de la nouvelle génération de lampadaires intelligents Govee. En lançant trois modèles innovants, Govee souhaite s’imposer comme le choix de référence pour ceux qui recherchent confort et personnalisation dans leur maison. Découvrons ensemble les atouts de cette nouvelle gamme.

La nouvelle génération de lampadaires intelligents Govee dévoilée

Govee dévoile trois lampadaires ingénieux : le Tree Floor Lamp, l’Uplighter Floor Lamp, et le Torchiere Floor Lamp. Ces modèles transforment chaque coin de votre maison avec un éclairage d’ambiance personnalisable. Grâce à la technologie LED RGBWW et au design souple, chaque lampe s’intègre facilement dans les espaces modernes. Ainsi, il devient simple d’adapter la lumière aux envies et aux moments du quotidien.

Lampadaire Tree Floor Lamp : design innovant et personnalisation

Le Tree Floor Lamp est le cœur de cette collection. Avec ses trois têtes réglables, il offre une flexibilité totale. Chaque tête pivote sur 350° à l’horizontale et 90° à la verticale. Cela permet de créer une lumière précise ou de mettre en valeur un coin lecture. Grâce à la technologie LuminBlend™, 16 millions de couleurs et 64 scènes préréglées sont à portée de main. De plus, la luminosité jusqu’à 1 500 lumens répond à tous les besoins, du simple éclairage d’ambiance à la lumière de travail.

Commandes intelligentes et intégration dans la maison connectée

Les lampadaires intelligents Govee sont conçus pour la simplicité. Ils se connectent à l’application Govee Home, mais aussi à Google Home et Amazon Alexa. La compatibilité avec Matter assure un contrôle multiplateforme facile. Les utilisateurs profitent ainsi de minuteries, de fonctions DIY, et de scénarios automatiques. Les modèles Uplighter et Torchiere ajoutent d’autres usages, comme la lumière d’ambiance musicale ou l’ajustement du rythme circadien, parfaits pour chaque routine.

Avec cette nouvelle collection de lampadaires intelligents Govee, le choix de l’éclairage devient un vrai plaisir. Design, innovations et commandes intelligentes s’allient pour répondre à tous les besoins de la maison moderne. Govee continue de rendre la vie plus colorée, plus conviviale et surtout, plus confortable. Découvrez une nouvelle façon d’éclairer votre quotidien dès aujourd’hui.

Lisez notre dernier article tech : Street Fighter 6 x aespa : la K-pop entre dans le Battle Hub