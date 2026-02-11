OpenAI teste l’intégration de publicités dans ChatGPT

OpenAI a commencé à tester l’affichage de publicités dans ChatGPT. Cette décision marque une étape importante dans la stratégie de monétisation de l’entreprise, qui cherche à élargir l’accès à ses outils tout en garantissant la confiance des utilisateurs.

Des publicités ciblées s’affichent désormais dans ChatGPT

Les tests concernent les utilisateurs des formules gratuites et Go aux États-Unis. Désormais, les annonces apparaissent en bas des conversations, clairement séparées des réponses du chatbot. Elles se présentent comme des contenus sponsorisés et n’influencent pas les réponses générées par l’IA. D’ailleurs, OpenAI précise que les publicités ne s’afficheront pas lors de discussions sensibles, comme la santé, le bien-être mental ou la politique. Les mineurs de moins de 18 ans ne verront pas non plus ces annonces.

La société insiste sur la transparence. Selon elle, les données des conversations ne seront ni vendues ni partagées avec des annonceurs. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent désactiver la personnalisation et effacer les données utilisées pour les publicités. L’objectif affiché est de financer l’accès à des fonctionnalités plus puissantes, tout en maintenant la confiance dans l’outil.

OpenAI veut diversifier ses sources de revenus

OpenAI prévoit que les publicités représenteront moins de la moitié de ses revenus à long terme. L’entreprise bénéficie déjà d’une part des ventes réalisées via l’intégration shopping dans ChatGPT. Cette diversification des sources de revenus s’inscrit dans un contexte de forte concurrence, notamment avec Anthropic. Ce dernier a profité du Super Bowl pour se moquer d’OpenAI, affirmant que son chatbot Claude resterait exempt de publicités.

En parallèle, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé l’arrivée d’un modèle de chat mis à jour. Cette évolution vise à renforcer l’expérience utilisateur, alors que l’entreprise ajuste sa stratégie commerciale. L’introduction des publicités pourrait transformer la manière dont les utilisateurs perçoivent ChatGPT, en posant la question de l’équilibre entre accessibilité et confort d’utilisation.