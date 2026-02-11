HiBy W4 : une expérience audio sans fil étonnamment fluide

Le HiBy W4 débarque sur le marché avec une promesse ambitieuse : fusionner la commodité du sans-fil et la haute qualité sonore du filaire. Cet appareil portatif est conçu pour séduire les audiophiles nomades comme les amateurs de simplicité.

Une conception portable et innovante pour la musique haute-fidélité

Le HiBy W4 se distingue dès le premier regard par son design audacieux. Sa conception flexible permet une attache par clip ou à fixation aimantée, idéale pour les déplacements. L’appareil peut s’accrocher facilement à vos vêtements ou à votre téléphone grâce à une compatibilité MagSafe. La batterie intégrée de 1500 mAh promet une longue autonomie. De plus, un mode spécial réduit la consommation de la batterie de votre smartphone et limite les interférences.

Des performances audio sans compromis avec le HiBy W4

Au cœur du HiBy W4 se trouvent deux puces DAC Cirrus Logic CS43198. Elles garantissent une restitution fidèle et détaillée du son. L’appareil gère le PCM jusqu’à 768 kHz/32 bits et le DSD512 en natif. Deux amplificateurs et des oscillateurs à faible bruit assurent une précision maximale. Pour vos écouteurs, choisissez entre la sortie asymétrique 3,5 mm ou la symétrique 4,4 mm. En mode symétrique, le W4 offre jusqu’à 475 mW pour piloter des casques exigeants.

Connectivité avancée : bluetooth 5.4 et support multi-codecs

Le HiBy W4 brille aussi par sa connectivité sans fil. Avec la puce Bluetooth Qualcomm QCC5181, il prend en charge la version 5.4 et tous les codecs modernes : aptX Adaptive, Snapdragon Sound, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC et SBC. Le streaming audio gagne en stabilité et en qualité, même avec un smartphone. L’écran tactile de 2 pouces améliore encore le contrôle de la lecture et des réglages directement sur le DAC/AMP.

Pour conclure, le HiBy W4 apparaît comme une vraie révolution pour ceux qui cherchent à combiner confort et performance sonore. Son prix de 99 USD le rend accessible à un large public. Polyvalent, puissant et élégant, il répond aux besoins de tous les amoureux de la musique haute-résolution, où qu’ils soient.

