DXC Amazon Quick Practice facilite une adoption réussie de l’IA en entreprise

L’intelligence artificielle change la manière dont les entreprises travaillent au quotidien. DXC Technology vient de franchir une étape majeure avec DXC Amazon Quick Practice. Cette nouvelle initiative accélère l’adoption de l’IA à grande échelle et apporte des avantages concrets aux entreprises partout dans le monde.

Dxc déploie Amazon Quick et accélère l’adoption de l’IA

DXC a récemment terminé le déploiement mondial d’Amazon Quick, une plateforme IA qui facilite l’accès à l’information. Plus de 115 000 employés dans 70 pays profitent déjà de ses outils. L’objectif est clair : simplifier la vie des équipes, booster la productivité et rationaliser la prise de décision. Par ailleurs, la sécurité et la conformité restent des priorités. Ainsi, chaque employé bénéficie d’un accès sécurisé aux données et aux outils pertinents pour son travail.

Une nouvelle unité dédiée pour intégrer l’IA en entreprise

Pour aller plus loin, DXC lance l’entité DXC Amazon Quick Practice. Cette unité propose aux entreprises une solution clé en main pour adopter l’IA de façon responsable et rapide. Avec plus de 10 000 experts certifiés, DXC Amazon Quick Practice guide ses clients à chaque étape : de la définition des besoins jusqu’au déploiement opérationnel. Les équipes identifient pour vous les cas d’usage les plus efficaces et vous aident à les concrétiser dans votre entreprise. Des secteurs comme la finance et l’industrie bénéficient déjà de cette expertise poussée.

Des bénéfices mesurables pour les clients grâce à l’expertise DXC

Lorsque vous choisissez DXC Amazon Quick Practice, vous profitez d’une expérience validée à grande échelle. Les solutions proposées permettent :

D’accélérer la modernisation de vos opérations

D’optimiser la productivité de vos équipes

D’intégrer l’IA de manière fluide et sécurisée

De plus, l’approche Customer Zero de DXC garantit que chaque nouvelle technologie a d’abord été testée en interne. Vous gagnez ainsi en confiance et en efficacité lors de votre propre transformation numérique.

Pour conclure, DXC Amazon Quick Practice marque une véritable avancée pour l’adoption de l’intelligence artificielle en entreprise. Grâce à une expertise reconnue, des outils fiables et un accompagnement sur-mesure, les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel de l’IA en toute confiance. Il est temps de passer à l’IA avec DXC et Amazon Quick.

