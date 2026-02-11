iPhone 16 et 16 Pro : Apple lance enfin ses modèles reconditionnés

Apple enrichit son catalogue de produits reconditionnés avec les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Ces modèles, sortis initialement en septembre 2024, sont désormais disponibles directement sur l’Apple Store en version remise à neuf. Une opportunité pour les consommateurs de profiter de la dernière génération d’iPhone à prix réduit. Et ce, tout en bénéficiant de la garantie et de la qualité Apple.

Des iPhone récents à prix plus accessibles

Les iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés affichent des tarifs inférieurs à ceux des modèles neufs. Par exemple, un iPhone 16 Pro 256 Go en titane noir est proposé à 1 099 €, contre 1 299 € lors de sa sortie. Cette réduction de 200 € rend l’achat plus attractif pour ceux qui souhaitent accéder aux dernières innovations sans payer le prix fort.

Apple assure que chaque appareil reconditionné bénéficie d’une batterie et d’une coque extérieure neuves, ainsi que d’un coffret et d’accessoires d’origine. Les utilisateurs profitent également d’une garantie d’un an, identique à celle des modèles neufs. Ce positionnement renforce la confiance dans le programme « Refurb » d’Apple, qui reste encore méconnu du grand public.

Une alternative durable et sécurisée

Opter pour un iPhone reconditionné chez Apple, c’est aussi faire un choix écologique. En effet, la remise à neuf permet de prolonger la durée de vie des appareils. De plus, cela permet de réduire l’impact environnemental lié à la production de nouveaux modèles. En choisissant cette option, les consommateurs participent à une démarche plus responsable, sans compromis sur la performance.

Les iPhone 16 et 16 Pro conservent toutes leurs caractéristiques haut de gamme : écran Super Retina XDR, puce A18 Pro, bouton Action et compatibilité avec Apple Intelligence. Les utilisateurs bénéficient donc de la même expérience premium qu’avec un modèle neuf, mais à un prix plus abordable et avec une garantie de qualité.