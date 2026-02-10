ECOVACS Robotics dévoile sa nouvelle génération de robots 2026 pour la maison et le jardin

À l’occasion d’un événement international organisé dans le cadre prestigieux de la Fundació Joan Miró à Barcelone, ECOVACS Robotics a levé le voile sur sa nouvelle génération de robots pour 2026. Il s’agissait d’une présentation d’envergure qui confirme l’ambition du constructeur. En effet, ECOVACS veut pousser toujours plus loin l’automatisation intelligente de l’entretien de la maison et du jardin. Par ailleurs, cette automatisation laisse davantage de temps libre aux utilisateurs.

Leader mondial de la robotique domestique, ECOVACS a profité de cette vitrine internationale pour présenter une gamme particulièrement riche et cohérente. Cette collection couvre aussi bien la tonte de la pelouse, le nettoyage des sols, des vitres. Grande nouveauté : elle inclut aussi l’entretien des piscines.

Une vision globale de l’entretien automatisé

La nouvelle génération de robots ECOVACS s’inscrit dans une logique claire : proposer des solutions capables de s’adapter à des environnements de plus en plus complexes. Dans le même temps, elle offre des performances proches d’un niveau professionnel. En outre, navigation intelligente, intelligence artificielle embarquée, automatisation poussée de la maintenance… chaque catégorie de produits bénéficie d’innovations concrètes pensées pour simplifier le quotidien.

Parmi les stars de l’événement, on retrouve les nouvelles séries de robots tondeuses GOAT, les aspirateurs robots DEEBOT T90 et T80S OMNI, le robot lave-vitres WINBOT W3 OMNI. Mais il y a aussi ULTRAMARINE, premier robot piscine de la marque.

Robots tondeuses GOAT : la précision au service du jardin

ECOVACS renforce son expertise dans l’entretien extérieur avec deux nouvelles familles de robots tondeuses : GOAT A et GOAT O. La série GOAT A vise clairement les grands jardins et les utilisateurs exigeants. Les modèles GOAT A1600 LiDAR PRO et GOAT A3000 LiDAR PRO embarquent une plateforme batterie 32 V, des doubles lames et un moteur à couple élevé. De plus, ils sont capables de couvrir jusqu’à 3 000 m² en moins d’une demi-journée.

La navigation Dual LiDAR HoloScope 360, associée à une caméra IA, assure une couverture extrêmement précise, même sur des terrains irréguliers. De plus, le système de coupe des bordures TruEdge, entièrement automatisé, réduit drastiquement les finitions manuelles. Par ailleurs, la hauteur de coupe réglable électriquement. Enfin, la gestion de pentes jusqu’à 50 % rendent ces modèles particulièrement polyvalents .

Pour les jardins de taille moyenne ou les configurations plus complexes, la série GOAT O se montre tout aussi ambitieuse. Les GOAT O1200 LiDAR PRO et GOAT O600 RTK excellent dans les passages étroits. De plus, ils disposent de l’évitement d’obstacles AIVI 3D capable d’identifier plus de 200 types d’objets. Ils proposent également une installation rapide sans fil périmétrique.

ULTRAMARINE P1 : ECOVACS se lance dans le nettoyage de piscine

Grande première pour la marque, ULTRAMARINE P1 marque l’entrée d’ECOVACS sur le marché du robot piscine. Le constructeur transpose ici son savoir-faire en robotique autonome à un usage extérieur exigeant. Grâce à une perception avancée de l’environnement, une navigation intelligente et un système de filtration haute performance, le robot s’adapte à toutes les configurations de piscines. Il élimine aussi bien les débris fins que les salissures incrustées.

Pensé pour durer en extérieur, ULTRAMARINE promet un entretien automatisé et sans effort. Il transforme la piscine en un véritable espace de détente, sans contrainte pour l’utilisateur .

DEEBOT T90 et T80S OMNI : le nettoyage des sols toujours plus autonome

Côté intérieur, ECOVACS dévoile deux nouveaux aspirateurs robots haut de gamme : DEEBOT T90 PRO OMNI et DEEBOT T80S OMNI. Tous deux combinent une forte puissance d’aspiration à la technologie de lavage OZMO ROLLER. Cette technologie est améliorée pour une efficacité accrue sur tous types de sols.

La gestion des bords et des angles progresse encore, tout comme la navigation intelligente assistée par IA, capable de reconnaître les objets et de structurer le nettoyage dans des espaces de vie densément meublés. En outre, les stations OMNI automatisent le lavage et le séchage des serpillières. De plus, elles automatisent la vidange du bac à poussière.

WINBOT W3 OMNI : des vitres impeccables sans effort

Le nouveau WINBOT W3 OMNI établit de nouveaux standards dans le nettoyage automatisé des vitres. Sa station multifonction Vortex Wash permet le nettoyage automatique des lingettes grâce à 16 buses haute pression et 4 disques rotatifs. Ainsi, toute manipulation manuelle est éliminée.

La technologie TruEdge garantit un nettoyage précis des bords, tandis que la navigation WIN-SLAM 5.0 optimise les trajectoires avec une précision millimétrique. Un système de sécurité à 12 niveaux, avec une puissance d’adhérence de 8 000 Pa, assure une utilisation sereine. Ceci est valable y compris sur de grandes surfaces vitrées. Un modèle WINBOT mini 2 viendra compléter la gamme dès le mois suivant. Il ciblera les petites vitres et les espaces étroits.

Disponibilités et prix des nouveautés Ecovacs

Les premiers produits seront disponibles dès février et mars 2026 chez Amazon, Boulanger et Darty. Les tarifs vont de 299 € pour le WINBOT mini 2 à 2 299 € pour le GOAT A3000 LiDAR PRO. ULTRAMARINE P1 arrivera quant à lui le 19 mars 2026 au prix de 549 €.