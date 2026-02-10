Baldur’s Gate 3 arrive sur HBO : le RPG culte de Larian sera adapté en série télévisée

L’heure est aux adaptations cinématographiques pour les licences vidéoludiques cultes ! Après Tomb Raider sur Netflix, c’est au tour de Baldur’s Gate 3 de franchir un nouveau cap en arrivant sur HBO sous-forme d’une adaptation en série télévisée live-action. Un projet grandiose, signé Hasbro Entertainment et Craig Mazin, le co-créateur de la série The Last of Us.

Que nous réserve la série Baldur’s Gate ?

Contrairement à une simple transposition de l’intrigue du jeu, la série Baldur’s Gate racontera une histoire inédite, se déroulant après les événements de Baldur’s Gate 3. Le projet exploitera ainsi les nombreuses fins possibles du jeu comme socle narratif, afin de bâtir un récit original mêlant conséquences, nouveaux arcs scénaristiques et personnages inédits. Le tout, en s’inscrivant dans l’univers bien connu de Donjons & Dragons.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun synopsis officiel n’a encore été dévoilé. HBO reste discret sur les détails de l’intrigue, du casting ou du calendrier de diffusion, vu que le projet est encore en phase de développement.

Cependant, il y a un fait notable à préciser : Larian Studios ne fera pas partie de la production de la série. La raison probable est que le studio belge ne détient pas les droits sur l’univers, les personnages ou les scénarios du jeu. Pour information, Baldur’s Gate 3 se déroule dans l’univers de Donjons et Dragons. Et ce dernier est la propriété intellectuelle de Wizards of the Coast, la société de jeux de rôle sur table détenue par Hasbro.

Côté production, Craig Mazin sera le showrunner de la série Baldur’s Gate 3. Figure désormais incontournable de HBO, le réalisateur de Chernobyl et The Last of Us occupera les rôles de scénariste principal et de producteur exécutif. “C’est un rêve devenu réalité que de pouvoir poursuivre l’histoire créée par Larian et Wizards of The Coast,” déclare-t-il. “Je suis un fan inconditionnel de D&D et de la manière brillante dont Swen Vincke et son équipe talentueuse l’ont adapté. Je suis impatient de contribuer à donner vie à Baldur’s Gate et à tous ses incroyables personnages avec autant de respect et d’amour que possible.”

On attend le premier trailer avec impatience !