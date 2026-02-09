Actualités

Blue Lock passe au live-action ! Casting, trailer, date de sortie… voici tout ce que l'on sait  

9 février 2026
Temps de lecture 1 minute
blue-lock-live-action

Après avoir conquis le manga, puis l’animation, il était temps pour Blue Lock de passer à la vitesse supérieure. La franchise de football la plus célèbre arrive cette année au cinéma avec un film live-action, dont les premières images et informations officielles ont été dévoilées le week-end dernier. Le casting est également déjà au complet, avec une figure emblématique du live-action parmi le roster. Coup d’envoi !

Une sortie déjà datée pour le live-action Blue Lock

Fans de Blue Lock, marquez vos calendriers : le film live-action sortira le7 août 2026, en exclusivité dans les salles japonaises pour le moment. Cette date est loin d’être anodine, car elle vient juste après la Coupe du Monde FIFA 2026, du 11 juin au dimanche 19 juillet prochain. La production entend donc clairement profiter de l’élan médiatique autour de l’événement pour promouvoir son projet cinématographique.

Le live-action Blue Lock est produit par CREDEUS, le studio derrière Kingdom et Golden Kamuy. Le tournage a débuté au second semestre 2025, après une longue phase de préparation incluant un entraînement footballistique intensif pour les acteurs. La production travaille en lien avec les auteurs du manga, Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, afin de préserver l’ADN de l’œuvre originale.

Côté casting, le cœur du film reposera sur le Team Z, pilier narratif du début de Blue Lock. Le rôle principal de Yoichi Isagi est confié à l’acteur Fumiya Takahashi. D’ailleurs, ce dernier a déclaré qu’il s’est intensément préparé, tant physiquement que mentalement, pour incarner le protagoniste.

Plusieurs personnages emblématiques sont également confirmés, dont les suivants :

  • Meguru Bachira (Kaito Sakurai)
  • Hyōma Chigiri (Kyohei Takahashi)
  • Rensuke Kunigami (Kota Nomura)
  • Gin Gagamaru (Yuki Tachibana)
  • Jingo Raichi (Raizo Ishikawa)
  • Gurimu Igarashi (Yuzu Aoki)
  • Ryosuke Kira (Yuki Kura)

Enfin, Masataka Kubota (Kaneki dans le live-action Tokyo Ghoul) incarnera Jinpachi Ego, le personnage central de Blue Lock.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce du live-action Blue Lock dans la vidéo ci-dessous : 

Maintenant, reste désormais à voir si l’intensité de l’anime saura trouver son équivalent sur grand écran. À suivre ! 

