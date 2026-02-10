Test – MX 8.2 Pro TMR Wireless de CHERRY XTRFY : Un clavier qui redéfinit le haut de gamme

Ces derniers mois, j’ai eu l’occasion de tester pas mal de claviers gaming, du très bon… et parfois du beaucoup plus discutable. Mais quand CHERRY XTRFY m’a proposé de prendre en main le MX 8.2 Pro TMR Wireless, je savais déjà que je n’étais pas face à un simple clavier mécanique de plus. Sur le papier, il coche absolument toutes les cases du clavier premium : technologie magnétique TMR, sans-fil très basse latence, format TKL, énorme batterie, hot-swap avancé et un positionnement clairement assumé pour les joueurs exigeants. Après plusieurs semaines d’utilisation intensive, aussi bien en jeu qu’en rédaction, il est temps de vous livrer mon ressenti, sans langue de bois, comme d’habitude.

Un clavier qui impose le respect dès le déballage

Dès l’ouverture de la boîte, le ton est donné. Le MX 8.2 Pro TMR Wireless respire le sérieux et le produit pensé pour durer. Le châssis en aluminium inspire immédiatement confiance : c’est rigide, dense, parfaitement assemblé. Aucun grincement, aucune flexion, même en appuyant volontairement comme un bourrin. On est clairement sur un clavier haut de gamme, et ça se sent dès les premières secondes.

Le format TKL (Tenkeyless) est pour moi un excellent compromis. Je gagne de la place sur le bureau, ce qui est toujours appréciable quand on joue à des FPS ou des jeux demandant beaucoup de mouvements de souris, tout en conservant l’essentiel pour travailler confortablement. C’est un format que j’utilise de plus en plus au quotidien, et ici il est parfaitement maîtrisé.

Les keycaps en PBT sont épaisses, bien texturées, et surtout très agréables sous les doigts. Elles ne brillent pas après quelques heures d’utilisation, la frappe est nette, et le bruit reste contenu sans être étouffé. On sent que CHERRY XTRFY a soigné chaque détail.

La technologie TMR : clairement un game changer

Le vrai cœur de ce clavier, c’est évidemment la technologie TMR (Tunnel MagnetoResistance). On n’est plus sur du mécanique classique, ni même simplement sur du Hall Effect traditionnel. Ici, chaque touche repose sur un système magnétique ultra précis, capable de détecter le moindre déplacement avec une finesse impressionnante.

Concrètement, en jeu, ça se traduit par une sensation de contrôle absolument redoutable. Les touches s’activent exactement quand je le décide, ni avant, ni après. Sur des jeux compétitifs, où chaque milliseconde compte, la différence est réelle. D’ailleurs, j’ai particulièrement apprécié cette précision dans les FPS rapides et les jeux nerveux. Le clavier devient presque une extension directe de mes doigts.

Autre point très appréciable : cette technologie consomme moins d’énergie, ce qui a un impact direct sur l’autonomie. Et vu la batterie embarquée, on comprend vite que ce clavier a été pensé pour le sans-fil sérieux. Ce n’est donc pas pour du gadget.

Une réactivité monstrueuse, même sans fil

J’avoue que je suis souvent méfiant avec les claviers sans fil “gaming”. Trop souvent, on nous promet une latence inexistante… pour finalement sentir un léger décalage. Ici, ce n’est clairement pas le cas. En mode 2,4 GHz, le MX 8.2 Pro TMR Wireless affiche une réactivité absolument irréprochable.

On parle d’un polling rate pouvant monter très haut, et surtout d’une sensation en jeu qui est strictement identique au filaire. À aucun moment je n’ai eu l’impression de perdre en précision ou en vitesse. Pour moi, c’est simple : si on ne me le disait pas, je pourrais croire que le clavier est branché en USB.

Évidemment, il est aussi possible de l’utiliser en filaire USB-C, ou en Bluetooth pour un usage plus bureautique. Le fait de pouvoir basculer rapidement entre plusieurs appareils est un vrai plus. Surtout quand, comme moi, on jongle entre un PC principal, un portable et parfois même une tablette.

Hot-swap et personnalisation : le rêve du bidouilleur

L’un des aspects que j’ai le plus appréciés avec ce clavier, c’est sa gestion du hot-swap. Et attention, pas un hot-swap basique. Ici, on peut remplacer les switchs magnétiques TMR par d’autres switchs compatibles, mais aussi mixer les usages selon ses envies.

C’est typiquement le genre de détail qui parlera aux passionnés. Pouvoir adapter la sensation de frappe à son usage précis, c’est un luxe que peu de claviers proposent à ce niveau. Personnellement, j’ai adoré pouvoir ajuster certaines touches pour le jeu. J’ai aussi apprécié de conserver une frappe plus confortable pour la rédaction.

Un logiciel enfin à la hauteur

Le logiciel CHERRY MagCrate est une très bonne surprise. Il est clair, relativement intuitif, et surtout extrêmement complet. J’ai pu régler précisément les points d’activation des touches, créer des macros, gérer les profils, personnaliser l’éclairage RGB touche par touche… tout y est.

Ce que j’apprécie surtout, c’est que le logiciel reste stable et réactif. Pas de bug étrange, pas de paramètres qui disparaissent, et une prise en main assez rapide. Pour un clavier aussi technique, c’est essentiel.

Une autonomie tout simplement impressionnante

Avec sa batterie de 8000 mAh, le MX 8.2 Pro TMR Wireless fait très fort. En usage mixte, avec du gaming, de la rédaction et du RGB activé, j’ai tenu plusieurs jours sans me soucier de la recharge. Et quand il faut le brancher, l’USB-C fait le job rapidement.

C’est clairement un clavier que je peux utiliser en sans-fil sans la moindre angoisse de tomber à court de batterie en pleine session de jeu ou en plein bouclage d’article.

Ma conclusion après plusieurs semaines

Après plusieurs semaines passées avec le MX 8.2 Pro TMR Wireless, mon avis est très clair : c’est l’un des claviers les plus impressionnants que j’ai eu entre les mains ces dernières années. CHERRY XTRFY ne s’est pas contenté d’améliorer l’existant. Au contraire, la marque a réellement proposé quelque chose de différent, pensé pour les joueurs exigeants et les utilisateurs passionnés.

Oui, son prix le réserve clairement à un public averti. Mais en contrepartie, on obtient un clavier ultra robuste, incroyablement précis, personnalisable à l’extrême et parfaitement adapté au gaming moderne comme à un usage professionnel intensif. De mon côté, il s’est rapidement imposé comme mon clavier principal. Ce n’est clairement pas un hasard.

Produit disponible sur CHERRY XTRFY MX 8.2 Pro TMR Wireless – Clavier de jeu mécanique magnétique TKL, commutateurs CHERRY MK CRYSTAL TMR personnalisables, PBT, Hot-Swap, RapidTrigger, SnapKey/SOCD, 8 kHz, disposition

Voir l'offre