CES 2026 – CHERRY XTRFY entre dans l’ère magnétique avec ses claviers TMR

Le marché des claviers gaming connaît depuis deux ans une véritable révolution avec l’arrivée des commutateurs magnétiques. Plus rapides, plus précis et entièrement paramétrables, ils séduisent de plus en plus de joueurs exigeants. Jusqu’ici, la plupart des constructeurs s’appuyaient sur la technologie Hall Effect. CHERRY, référence historique du switch mécanique, choisit une autre voie. À l’occasion du CES 2026, la marque présente ses premiers claviers magnétiques reposant sur une technologie encore plus avancée : la TMR, pour Tunnel MagnetoResistance. Une annonce majeure qui marque une nouvelle étape dans l’évolution du clavier gaming.

Derrière CHERRY XTRFY, on retrouve l’alliance entre l’expertise industrielle de CHERRY et l’ADN e-sport de XTRFY. L’objectif est clair : proposer des claviers magnétiques capables d’offrir une précision extrême, tout en maîtrisant la consommation énergétique — un point crucial pour permettre enfin du sans-fil haute performance sans compromis. Deux modèles sont annoncés : le MX 8.2 Pro TMR Wireless, attendu dès janvier 2026, et le K5 Pro TMR, prévu pour le printemps.

La technologie TMR : une nouvelle référence de précision

Si CHERRY fait aujourd’hui parler de lui, c’est avant tout grâce à cette technologie TMR. Contrairement aux capteurs Hall Effect utilisés par la concurrence, la détection par magnétorésistance tunnel permet de mesurer la position de chaque touche avec une précision annoncée de 0,01 mm. Concrètement, cela signifie une lecture encore plus fine du point d’activation, une stabilité accrue dans le temps et une consommation énergétique inférieure.

Pour le joueur, l’intérêt est double. D’une part, les frappes sont enregistrées avec une réactivité redoutable, idéale pour les FPS compétitifs ou les jeux demandant des timings parfaits. D’autre part, la baisse de consommation ouvre enfin la porte à du sans-fil ultra rapide, un domaine où les claviers magnétiques étaient jusqu’ici encore rares.

CHERRY assume d’ailleurs clairement sa stratégie : ne pas suivre la tendance Hall Effect, mais proposer une alternative plus performante et plus durable, fidèle à sa réputation d’ingénierie allemande.

MX 8.2 Pro TMR Wireless : le clavier magnétique sans fil sans compromis

Premier fer de lance de cette nouvelle gamme, le CHERRY XTRFY MX 8.2 Pro TMR Wireless se présente comme un clavier TKL (sans pavé numérique) taillé pour la compétition. Le châssis combine un cadre supérieur en aluminium et des keycaps en PBT, assurant à la fois rigidité, durabilité et confort de frappe.

Sous chaque touche, on retrouve les nouveaux commutateurs CHERRY MK Crystal Magnetic, exploitant pleinement la détection TMR. Le résultat annoncé est ambitieux : une sensation de frappe linéaire fluide, sans friction, avec une constance parfaite d’une touche à l’autre. Les amateurs de claviers magnétiques devraient y retrouver cette impression de contrôle total qui fait tout l’intérêt de cette technologie.

Mais là où ce MX 8.2 Pro marque un tournant, c’est sur sa connectivité. Grâce à l’efficacité énergétique du TMR, CHERRY annonce un taux de sondage sans fil de 8 000 Hz. Huit mille rapports par seconde, même en wireless : une promesse qui place ce clavier dans le haut du panier absolu en matière de réactivité. Sur le papier, chaque pression est transmise quasi instantanément au PC, sans latence perceptible.

Une personnalisation avancée avec MagCrate

Comme tout clavier magnétique digne de ce nom, le MX 8.2 Pro TMR Wireless mise aussi sur la personnalisation logicielle. CHERRY introduit pour cela MagCrate, un logiciel permettant de régler précisément les points d’activation de chaque touche, d’assigner plusieurs actions selon la profondeur d’enfoncement ou encore selon la durée de pression.

C’est exactement le type d’outil que recherchent les joueurs compétitifs : une touche pour marcher lentement, une pression plus profonde pour courir ; un tap court pour recharger, un maintien prolongé pour activer une compétence. Le genre de micro-optimisation qui fait la différence à haut niveau.

Autre atout intéressant : le clavier est hot-swap double compatibilité. Il est possible de remplacer les commutateurs magnétiques par des commutateurs mécaniques sur la plupart des touches. Un choix rare, qui permet d’adapter la sensation de frappe à ses préférences ou de mixer plusieurs technologies sur un même clavier.

K5 Pro TMR : la formule compacte 65 % en version magnétique

Second modèle annoncé, le CHERRY XTRFY K5 Pro TMR reprend la base du K5, un clavier déjà apprécié pour son haut niveau de personnalisation. Cette nouvelle version adopte à son tour les commutateurs MK Crystal Magnetic et la technologie TMR.

Ici, pas de sans-fil : le K5 Pro TMR reste filaire, mais profite d’un taux de sondage porté lui aussi à 8 000 Hz, contre 1 000 Hz auparavant. Une évolution majeure qui aligne ce modèle compact 65 % sur les standards de performance les plus élevés du marché.

Son format réduit séduira les joueurs souhaitant maximiser l’espace de leur bureau ou transporter facilement leur setup LAN. CHERRY promet une personnalisation identique à celle du MX 8.2 Pro via MagCrate, garantissant ainsi une cohérence complète de la gamme TMR.

Des prix premium, à la hauteur des ambitions

Côté disponibilité, le MX 8.2 Pro TMR Wireless sera lancé le 29 janvier 2026, avec un prix public conseillé de 229,99 €. Un tarif clairement premium, mais cohérent avec le positionnement très haut de gamme et les performances annoncées.

Le K5 Pro TMR Compact arrivera au printemps 2026. Son prix n’a pas encore été communiqué, mais CHERRY évoque un positionnement tarifaire adapté, probablement plus accessible que le modèle sans fil.

Des échantillons presse du MX 8.2 Pro sont d’ailleurs déjà disponibles sur demande, signe que les premiers tests ne devraient pas tarder à fleurir.

CHERRY XTRFY : une nouvelle ère pour la marque historique

Depuis plus de 70 ans, CHERRY est synonyme de claviers de qualité. En entrant aujourd’hui sur le terrain du magnétique avec une technologie propriétaire TMR, la marque allemande prouve qu’elle ne se contente pas de son héritage mécanique. Elle entend bien redevenir un moteur d’innovation dans un marché gaming de plus en plus concurrentiel.

L’approche est intelligente : précision extrême, consommation réduite, sans-fil haute performance et personnalisation avancée. Autant d’arguments qui pourraient bien faire de cette gamme TMR une nouvelle référence pour les joueurs exigeants.

Notre premier ressenti

Sur le papier, CHERRY frappe fort. La combinaison TMR + 8 000 Hz en sans-fil est particulièrement impressionnante et répond enfin à l’un des grands défis du clavier magnétique : proposer mobilité et performance sans compromis. L’ajout du hot-swap hybride magnétique/mécanique est également une excellente idée pour séduire un public large, des puristes du switch aux amateurs de nouvelles technologies.

Reste désormais à juger ces claviers en conditions réelles. Mais une chose est sûre : au CES 2026, CHERRY XTRFY signe l’une des annonces les plus excitantes du moment sur le marché du clavier gaming.