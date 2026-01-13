Dreame TV impressionne avec ses nouveaux téléviseurs LED ultra-performants

Dreame TV fait sensation au CES 2026 avec le lancement de ses nouveaux téléviseurs Aura Mini LED. Ces modèles haut de gamme s’adressent aux amateurs de home cinéma et de jeux vidéo. Découvrons les innovations et ambitions de la marque, qui s’impose sur le marché mondial de la télévision.

Les innovations marquantes des nouveaux téléviseurs Dreame TV

Le centre de l’attention est la série V3000, dotée de l’écran Black Crystal True Color. Ce modèle réduit considérablement les reflets, grâce à une réflectivité ultra-faible de 1,8 %.

L’intégration de la technologie Aura Mini LED Premium Display offre une image lumineuse et éclatante. L’écran combine l’avantage des QLED+ et Mini LED, avec plus de 1,07 milliard de couleurs et une couverture colorimétrique DCI-P3 de 98 %. La luminance atteint 2 800 nits pour des images toujours nettes, même dans un décor très lumineux.

Des fonctionnalités avancées pour le home cinéma et le gaming

Pensé pour les joueurs, le V3000 propose un taux de rafraîchissement de 300 Hz et un temps de réponse de 5,3 ms. Le support de VRR, ALLM et AMD FreeSync™ Premium garantit une expérience de jeu fluide.

Pour le divertissement familial, le S100 est une solution tout-en-un. Il intègre une barre de son Dreame 4.1.2ch Master Sound System de 70 W. Son système à 11 haut-parleurs offre une immersion sonore remarquable.

Luminosité maximale de 1 000 nits

Mise à l’échelle intelligente des contenus 2K vers la 4K

Système sonore enveloppant à 270°

L’expansion de Dreame TV et sa vision pour l’audiovisuel

Dreame TV poursuit son développement avec des produits lifestyle comme le projecteur laser T2. Lors du CES, deux nouvelles barres de son home cinéma ont également été présentées : la Pano S2 et la Pano S1, adaptées à chaque intérieur.

La marque diversifie aussi son offre avec l’écran professionnel WUHD 5K X1 Ultra et la tablette MegPad M2 Pro. Ces nouveautés témoignent de la volonté de Dreame d’enrichir l’expérience audiovisuelle à la maison comme au bureau.

Avec ces avancées technologiques et son positionnement premium, Dreame TV s’impose comme un acteur innovant sur le marché de la télévision. Ses nouveaux modèles séduisent autant les passionnés de jeux vidéo que les amateurs de home cinéma. À suivre, pour encore plus de nouveautés dans l’univers du divertissement domestique.

