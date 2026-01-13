Anker révèle ses innovations qui simplifient et enchantent la maison connectée

Anker Innovations lance l’année en fanfare au CES 2026, avec toute une gamme de nouveautés pensées pour simplifier notre quotidien connecté. De plus, avec eufy et soundcore, la marque confirme sa place d’acteur majeur de la smart tech, entre maison intelligente, sécurité, confort audio et expériences immersives. Ainsi, petit tour d’horizon des principaux lancements à surveiller cette année !

Un as du ménage qui sent bon : le robot aspirateur eufy S2 Anker

Le robot aspirateur eufy S2 Anker attire tous les regards, à la fois pour sa technologie et son originalité. Récompensé au CES Innovation Awards, il ne se contente pas d’aspirer ou de laver : il diffuse aussi trois parfums d’ambiance (basilic-citron, sauge-bambou et bergamote-litchi) afin de laisser votre intérieur aussi frais que propre.

Côté performance, le S2 aligne les superlatifs : technologie HydroJet™ 2.0 pour un nettoyage en profondeur, aspiration puissante (jusqu’à 30 000 Pa), réservoirs XL, et IA CleanMind™ pour cartographier chaque recoin. Grâce à son bras extensible et sa capacité à franchir des obstacles de 53 mm, plus rien ne lui échappe. Pour les budgets plus serrés, l’eufy Omni C28 propose une alternative à partir de 599 €, sans sacrifier le savoir-faire de la marque.

Sécurité et vue panoramique : la sonnette connectée eufy Video Doorbell S4

Question sécurité, eufy mise sur la haute performance avec la Video Doorbell S4. Son grand angle de 360° chasse les angles morts, tandis que la technologie AI Tracking 2.0 suit chaque mouvement avec une précision chirurgicale. L’image 3K reste nette de jour comme de nuit, idéal pour surveiller vos allées et venues.

La communication bidirectionnelle et l’installation ultra-flexible (batterie, filaire ou panneau solaire) font de la S4 une alliée redoutable à 249 €. La gamme accueille aussi des caméras à 360° dotées de la technologie PureColor Vision pour des couleurs naturelles, même en basse lumière – le tout, sans abonnement !

Casque unique et confort audio : les soundcore AeroFit 2 Pro

Dans l’univers audio, soundcore bouleverse encore les codes avec les AeroFit 2 Pro. Premiers écouteurs au monde mêlant conception open-ear et réduction de bruit active (ANC), ils s’adaptent à vos besoins en un clin d’œil. Grâce à cinq niveaux de réglage et un ANC qui scrute l’environnement 380 000 fois par seconde, ils promettent une immersion personnalisée — sans jamais isoler totalement du monde extérieur.

On retrouve un son équilibré grâce à des hauts-parleurs de 11,8 mm, parfaits pour le bureau, le sport ou les déplacements. Disponibles dès le 20 janvier pour 179,99 €, une nouvelle référence est née.

Ménage, bébé, streaming et connectivité : le grand écart de la maison intelligente

La gamme eufy d’Anker s’étend aussi aux (futurs) parents avec le Bottle Washer S1 Pro, premier lave-biberons intelligent, et croise le chemin du home cinéma avec le soundcore Nebula X1 Pro : un projecteur triple laser 4K ultrapuissant, orienté streaming et Dolby Atmos. Côté bureaux, la Anker Nano Docking Station 13-en-1 amène une connectique maximale dans un format compact, idéale pour les utilisateurs nomades.

En 2026, Anker Innovations nous prouve qu’il a plus d’un atout high-tech dans sa manche ! Lequel de ces produits vous intrigue le plus, ou aimeriez-vous tester ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’article avec votre équipe de choc !