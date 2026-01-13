Actualités

Anker révèle ses innovations qui simplifient et enchantent la maison connectée

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 13 janvier 2026
2 minutes de lecture
Anker Innovations dévoile ses nouveautés au CES 2026

Anker Innovations lance l’année en fanfare au CES 2026, avec toute une gamme de nouveautés pensées pour simplifier notre quotidien connecté. De plus, avec eufy et soundcore, la marque confirme sa place d’acteur majeur de la smart tech, entre maison intelligente, sécurité, confort audio et expériences immersives. Ainsi, petit tour d’horizon des principaux lancements à surveiller cette année !

Un as du ménage qui sent bon : le robot aspirateur eufy S2 Anker

Le robot aspirateur eufy S2 Anker attire tous les regards, à la fois pour sa technologie et son originalité. Récompensé au CES Innovation Awards, il ne se contente pas d’aspirer ou de laver : il diffuse aussi trois parfums d’ambiance (basilic-citron, sauge-bambou et bergamote-litchi) afin de laisser votre intérieur aussi frais que propre.

Côté performance, le S2 aligne les superlatifs : technologie HydroJet™ 2.0 pour un nettoyage en profondeur, aspiration puissante (jusqu’à 30 000 Pa), réservoirs XL, et IA CleanMind™ pour cartographier chaque recoin. Grâce à son bras extensible et sa capacité à franchir des obstacles de 53 mm, plus rien ne lui échappe. Pour les budgets plus serrés, l’eufy Omni C28 propose une alternative à partir de 599 €, sans sacrifier le savoir-faire de la marque.

Sécurité et vue panoramique : la sonnette connectée eufy Video Doorbell S4

Question sécurité, eufy mise sur la haute performance avec la Video Doorbell S4. Son grand angle de 360° chasse les angles morts, tandis que la technologie AI Tracking 2.0 suit chaque mouvement avec une précision chirurgicale. L’image 3K reste nette de jour comme de nuit, idéal pour surveiller vos allées et venues.

La communication bidirectionnelle et l’installation ultra-flexible (batterie, filaire ou panneau solaire) font de la S4 une alliée redoutable à 249 €. La gamme accueille aussi des caméras à 360° dotées de la technologie PureColor Vision pour des couleurs naturelles, même en basse lumière – le tout, sans abonnement !

Casque unique et confort audio : les soundcore AeroFit 2 Pro

Dans l’univers audio, soundcore bouleverse encore les codes avec les AeroFit 2 Pro. Premiers écouteurs au monde mêlant conception open-ear et réduction de bruit active (ANC), ils s’adaptent à vos besoins en un clin d’œil. Grâce à cinq niveaux de réglage et un ANC qui scrute l’environnement 380 000 fois par seconde, ils promettent une immersion personnalisée — sans jamais isoler totalement du monde extérieur.

On retrouve un son équilibré grâce à des hauts-parleurs de 11,8 mm, parfaits pour le bureau, le sport ou les déplacements. Disponibles dès le 20 janvier pour 179,99 €, une nouvelle référence est née.

Ménage, bébé, streaming et connectivité : le grand écart de la maison intelligente

La gamme eufy d’Anker s’étend aussi aux (futurs) parents avec le Bottle Washer S1 Pro, premier lave-biberons intelligent, et croise le chemin du home cinéma avec le soundcore Nebula X1 Pro : un projecteur triple laser 4K ultrapuissant, orienté streaming et Dolby Atmos. Côté bureaux, la Anker Nano Docking Station 13-en-1 amène une connectique maximale dans un format compact, idéale pour les utilisateurs nomades.

En 2026, Anker Innovations nous prouve qu’il a plus d’un atout high-tech dans sa manche ! Lequel de ces produits vous intrigue le plus, ou aimeriez-vous tester ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’article avec votre équipe de choc !

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 13 janvier 2026
2 minutes de lecture
Photo de Christiane

Christiane

Christiane est votre experte en technologies numériques et innovations. Découvrez ses analyses approfondies et ses perspectives sur les dernières tendances high-tech, la cybersécurité, et l'impact des technologies émergentes sur notre quotidien. Restez connecté pour des conseils experts et des mises à jour incontournables.

Articles similaires

CHERRY
CES 2026 – CHERRY XTRFY entre dans l’ère magnétique avec ses claviers TMR
il y a 54 minutes
Dreame TV lance au CES 2026 ses téléviseurs LED innovants dédiés au home cinéma.
Dreame TV impressionne avec ses nouveaux téléviseurs LED ultra-performants
il y a 1 heure
Keypoint Intelligence étend sa présence en Europe grâce à l’acquisition de DMO.
Keypoint Intelligence franchit une étape majeure avec l’acquisition de DMO
il y a 17 heures
LLVision Introduces Leion Hey2, the World’s First Professional AR Translation Glasses, Launching in the United States at CES 2026
Révolutionnaire : Dites adieu aux barrières de langue grâce aux lunettes AR Leion Hey2
il y a 18 heures
Bouton retour en haut de la page