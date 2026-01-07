Actualités

Gemini : un changement de modèle instantané pour gagner du temps

gemini 3.0 flash

L’application Gemini continue d’évoluer en 2026. Avec le lancement de Gemini 3 Flash, Google introduit une nouveauté qui facilite le quotidien des utilisateurs : un système de sélection de modèles directement intégré au menu « @ ». Cette amélioration permet de basculer rapidement entre les différentes versions de l’IA, sans passer par les menus traditionnels. L’objectif est d’offrir une expérience plus fluide et intuitive, surtout pour ceux qui utilisent Gemini dans un cadre professionnel ou créatif.

Un menu « @ » repensé pour plus de simplicité

Jusqu’à présent, le menu « @ » de Gemini servait uniquement à afficher les extensions disponibles. Désormais, une section « Models » apparaît en haut du menu, permettant de choisir instantanément entre les options proposées. Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer avec les flèches du clavier ou taper la première lettre du modèle souhaité, avant de valider avec la touche Entrée. Une fois la sélection faite, l’indication « @Fast », « @Thinking » ou « @Pro » s’affiche directement dans le champ de saisie.

Pour le moment, cette nouveauté est disponible uniquement sur la version web de Gemini, et non sur mobile. Elle s’adresse donc principalement aux utilisateurs qui travaillent sur ordinateur et qui ont besoin de basculer rapidement entre différents modes de génération de contenu.

Une évolution qui prépare l’avenir de Gemini

Ce changement n’est pas anodin. En effet, il s’inscrit dans une stratégie plus large de Google, qui prévoit de remplacer Google Assistant par Gemini sur Android en 2026. L’entreprise veut ainsi positionner son IA comme un outil central, capable de répondre à des besoins variés, allant de la productivité à la créativité. Le nouveau système de sélection rapide est une étape vers une interface plus moderne et adaptée aux usages quotidiens.

En ajoutant cette fonction, Google montre qu’il écoute les retours des utilisateurs et cherche à améliorer l’ergonomie de son application. Les petites optimisations comme celle-ci peuvent sembler discrètes, mais elles jouent un rôle clé dans l’adoption d’une technologie. Gemini se présente donc comme une solution de plus en plus complète, prête à s’imposer comme le nouvel assistant intelligent incontournable.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

