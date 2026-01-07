Gigabyte impressionne au ces 2026 avec des innovations ia marquantes

Le CES 2026 met en lumière cette année une révolution signée GIGABYTE. Avec sa nouvelle philosophie « Refine & Define », la marque entend redéfinir l’avenir de l’informatique. L’accent est mis sur une intégration avancée de l’IA dans ses produits phares. Découvrons comment GIGABYTE façonne un nouvel écosystème pour les passionnés de technologie.

Gigabyte repousse les limites de l’ia au ces 2026 avec « refine & define »

L’annonce de GIGABYTE au CES ne passe pas inaperçue. La marque souhaite affiner et définir la puissance IA avec une fusion parfaite entre matériel et logiciel. La série X3D Turbo Mode 2.0 s’illustre avec ses optimisations pour les processeurs Ryzen 9000 d’AMD. Les cartes mères X870E AORUS XTREME X3D AI TOP et X870E AERO X3D WOOD établissent déjà de nouveaux standards en matière de performance et de réactivité. GIGABYTE veut rendre l’IA plus intuitive et accessible à tous.

Nouveautés cartes mères, cartes graphiques et ai box gigabyte

La carte graphique AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY attire les regards. Grâce à son refroidissement WINDFORCE HYPERBURST, elle libère tout le potentiel de la technologie RTX AI. De plus, l’AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, dotée de 16 Go de VRAM, promet un gain de puissance instantané pour les ultrabooks. La nouvelle application GPU Selector permet d’optimiser les charges de travail IA en assignant les applications aux GPU adaptés. C’est une avancée qui séduira aussi bien les créateurs que les gamers.

Innovations pour pc portables et écrans gaming oled gigabyte

GIGABYTE ne s’arrête pas là. La marque intègre GiMATE, un agent IA intuitif, sur ses PC portables. Sa fonction « Press and Speak » facilite le contrôle vocal. L’interface a été repensée pour offrir des fonctionnalités inédites, comme la commutation MUX directe et des outils avancés pour la création et le codage. Les modèles AORUS MASTER 16, AERO X16 et GAMING A18 PRO reçoivent d’importantes mises à niveau. Quant aux écrans, l’introduction de HyperNits et du mode AI Picture optimise la qualité d’image SDR et HDR, notamment sur les nouveaux moniteurs QD-OLED ultra-larges et modèles gaming ICE QD-OLED de 27 pouces.

En résumé, GIGABYTE frappe fort au CES 2026 avec des innovations centrées sur l’intelligence artificielle et l’expérience utilisateur. Matériel et logiciel se complètent pour une informatique plus efficace, créative et réactive. La marque confirme ainsi sa position de leader dans l’univers high-tech et promet aux utilisateurs une nouvelle ère numérique.

