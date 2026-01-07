Actualités

Supermicro propulse l’ia avec une avancée majeure du refroidissement liquide

supermicro accélère le déploiement d'ia efficace grâce au refroidissement liquide

Supermicro frappe ainsi un grand coup dans le monde de l‘intelligence artificielle. En effet, l’entreprise annonce un saut de capacité pour produire des serveurs de nouvelle génération, refroidis par liquide, en partenariat avec NVIDIA. Ce faisant, ce développement cible les besoins des centres de données qui souhaitent gagner en rapidité, en efficacité et en performances pour leurs solutions d’IA.

Supermicro booste la capacité de fabrication pour l’ia refroidie par liquide

Avec sa nouvelle capacité de fabrication, Supermicro permet ainsi de livrer plus vite des serveurs conçus pour l’IA. Par ailleurs, l’usine américaine intègre la technologie de refroidissement DLC (Direct Liquid Cooling). Grâce à ces systèmes, les serveurs réduisent la consommation d’énergie et d’eau en optimisant la chaleur qu’ils dégagent. En conséquence, cette approche accélère le temps de déploiement et offre aux clients des options de personnalisation avancées.

Nouvelles solutions nvidia vera rubin et HGX Rubin NVL8 chez supermicro

Parmi les nouveautés, Supermicro commercialise deux plateformes majeures : le NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster et le NVIDIA HGX Rubin NVL8 refroidi par liquide.

  • Le NVL72 combine jusqu’à 72 GPU Rubin pour des capacités inédites.
  • Le NVL8, compact, s’adresse aux entreprises cherchant puissance et efficacité pour l’IA.

Ces serveurs sont préparés pour les charges massives et garantissent des connexions ultrarapides grâce à NVLink 6 et SuperNIC ConnectX-9. Les clients bénéficient d’un système fiable qui maximise l’espace et la performance dans leur centre de données.

Des technologies avancées pour l’efficacité énergétique et la fiabilité

Les solutions Supermicro embarquent des innovations pour améliorer la gestion énergétique et la sécurité des données. On retrouve des processeurs NVIDIA Vera repensés, une bande passante mémoire impressionnante et un moteur de transformateur de troisième génération.

  1. Le refroidissement liquide limite l’empreinte environnementale.
  2. La fiabilité est renforcée par le moteur RAS.
  3. La confidentialité des données est assurée en temps réel.

Les réseaux Ethernet Spectrum-X et les unités de stockage performantes complètent l’offre pour des déploiements rapides et évolutifs.

En conclusion, Supermicro propose des solutions d’IA innovantes, évolutives et respectueuses de l’environnement. L’intégration du refroidissement liquide et la collaboration avec NVIDIA marquent un tournant pour les centres de données. Cela permet aux entreprises de déployer une infrastructure puissante, fiable et à la pointe de la technologie, prête à accompagner la prochaine révolution industrielle de l’intelligence artificielle.

