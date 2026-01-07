Succès majeur : SMT Corp décroche de précieuses accréditations DLA

SMT Corp, un acteur clé dans le domaine des composants électroniques, vient d’annoncer une nouvelle étape importante. L’entreprise obtient des accréditations majeures de la Defense Logistics Agency (DLA) pour la réalisation de tests microélectroniques avancés. Dans un secteur où la fiabilité est capitale, cette annonce renforce la position de la société. Elle consolide également la confiance de ses clients de la défense et de l’aérospatial.

smt corp obtient de nouvelles accréditations DLA stratégiques

Récemment, SMT Corp a reçu la reconnaissance officielle de la DLA Weapons Support. Cette accréditation permet désormais à l’entreprise d’exécuter de nombreux tests selon la norme MIL-STD-883 ainsi que des tests QTSL sur des dispositifs microélectroniques spécifiques. Cela fait suite à un audit rigoureux de la DLA mené en juin 2025. Celui-ci a conclu à l’expertise et à la rigueur des laboratoires SMT.

l’importance des tests microélectroniques MIL-STD-883 et QTSL

Les nouveaux tests couverts incluent des essais environnementaux, mécaniques et électriques essentiels pour garantir la conformité des microcircuits. Parmi eux, on retrouve des vérifications de durée de vie en régime permanent, des cycles de température ainsi que des essais d’étanchéité. Ces étapes sont cruciales pour assurer le niveau de qualité exigé par les secteurs de pointe comme la défense.

un engagement renforcé pour la qualité et la conformité

Selon Richard Hodgson, président de SMT Corp, ces accréditations montrent “un grand pas en avant pour notre promesse de qualité et de conformité”. L’entreprise confirme ainsi sa capacité à offrir des services de test fiables. Ils sont destinés à protéger l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement dans des domaines où la sécurité est primordiale.

En conclusion, SMT Corp se positionne comme un partenaire de confiance grâce à ces nouvelles accréditations DLA. Ces reconnaissances témoignent d’un savoir-faire reconnu et d’un engagement constant pour la qualité. Les clients des secteurs stratégiques bénéficient ainsi de tests précis et sûrs, réalisés par un leader du secteur électronique.

