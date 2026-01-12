Actualités

Keypoint Intelligence franchit une étape majeure avec l’acquisition de DMO

Keypoint Intelligence étend sa présence en Europe grâce à l’acquisition de DMO.

La société Keypoint Intelligence vient de franchir une étape importante dans son développement. Elle annonce l’acquisition de DataMaster Online (DMO), un spécialiste français reconnu de l’analyse et des tests dans le secteur de l’impression. Cette initiative marque un tournant stratégique, notamment sur le marché européen, et promet de nouvelles perspectives pour les partenaires et les revendeurs.

L’acquisition de DataMaster Online par Keypoint Intelligence

Keypoint Intelligence renforce sa position dans le secteur de l’imagerie numérique avec le rachat de DMO. En effet, DataMaster Online propose des outils fiables pour comparer, évaluer et tester des imprimantes et des solutions d’impression. De plus, ce rapprochement va permettre aux deux sociétés de faire converger leurs compétences. Ainsi, elles offriront ensemble une ressource enrichie à l’ensemble de la filière.

Renforcement de la présence de Keypoint Intelligence en Europe

Grâce à cette acquisition, Keypoint Intelligence élargit son empreinte européenne. La société bénéficiera d’un meilleur accès au marché, doublé d’une connaissance locale approfondie. Ainsi, cela permettra de répondre aux attentes spécifiques des revendeurs européens. De plus, le soutien du fonds d’investissement Atar Capital donne de nouveaux moyens pour développer la recherche et la couverture du secteur.

Les bénéfices pour les revendeurs et partenaires du secteur

Cette union offre diverses avancées aux revendeurs et partenaires :

  • Accès élargi à des données de marché fiables
  • Amélioration du support et de l’accompagnement commercial
  • Partage de connaissances locales et internationales
  • Des ressources accrues pour comparer et choisir les meilleures solutions d’impression

Les clients de DMO continueront d’être accompagnés sans interruption. Les équipes des deux sociétés travailleront main dans la main.

En conclusion, Keypoint Intelligence confirme son ambition de devenir un leader européen incontournable avec cette acquisition. L’expérience et les outils de DataMaster Online viennent enrichir une offre déjà solide. Les revendeurs et fabricants profiteront désormais d’une expertise et d’une couverture plus large. Cette alliance annonce des évolutions positives et durables pour le secteur de l’impression en Europe.

