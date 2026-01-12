Révolutionnaire : Dites adieu aux barrières de langue grâce aux lunettes AR Leion Hey2

LLVision vient de frapper un grand coup lors du CES 2026 en dévoilant Leion Hey2, ses toutes premières lunettes AR à traduction assistée par IA. Ce lancement marque l’arrivée officielle de ce bijou technologique sur le marché américain. La startup chinoise, reconnue pour ses solutions mêlant intelligence artificielle et réalité augmentée, entend bien révolutionner la façon dont nous vivons les échanges multilingues à l’international.

Des conversations sans frontières grâce à l’AR et à l’IA

Avec le Leion Hey2, LLVision place la traduction en temps réel au cœur de l’expérience. Les lunettes supportent plus de 100 langues et dialectes, le tout avec une latence impressionnante de moins de 500 millisecondes. À chaque prise de parole, les propos traduits s’affichent en sous-titres directement dans le champ de vision de l’utilisateur. Finis les regards fuyants vers le smartphone où la tablette : la conversation reste fluide, naturelle et humaine.

La batterie assure entre 6 et 8 heures d’utilisation continue, portée à 96 heures avec le boîtier de chargement, ce qui permet notamment de tenir une grosse journée de boulot, un événement international ou un marathon de réunions multilingues. Surtout, ces lunettes ne se contentent pas d’ajouter la traduction comme simple fonctionnalité ; ici, elle devient la raison d’être du produit.

Confort, discrétion et accessibilité au programme

Pesant à peine 49 grammes, le Leion Hey2 se fait oublier. Par ailleurs, son design, entre monture rétro et matériaux dernier cri comme le magnésium-lithium et le titane, promet un port confortable toute la journée. De plus, pas de caméra ni de haut-parleurs visibles : la discrétion prime. Enfin, la confidentialité des échanges respecte les standards GDPR, et la gestion des données se fait en toute transparence via Microsoft Azure.

Autre point fort : l’accessibilité. La retranscription en live bénéficie aussi aux personnes sourdes ou malentendantes, sans nécessiter de solution annexe. Le mode « Free Talk » capte uniquement la voix de l’interlocuteur face à vous, en filtrant le bruit, grâce à l’IA et à son réseau de quatre micros avec détection spatiale à 360°.

Une technologie validée sur le terrain et déjà prisée

Déjà testées lors de forums internationaux ou lors d’expositions à l’ONU, les lunettes Hey2 ont fait leurs preuves dans des contextes exigeants. Par ailleurs, Leion Hey de première génération a séduit plus de 30 000 utilisateurs à travers le globe, et désormais, la demande pour le Hey2 explose : plus de 10 000 précommandes au lancement mondial à Séoul !

Proposées à 549 $ (499 $ en précommande jusqu’au 31 janvier), les Leion Hey2 s’accompagnent d’un clip solaire et de minutes de traduction pro. De quoi tenter l’aventure, que l’on soit voyageur, enseignant ou professionnel globe-trotteur.

L’innovation made in LLVision vous interpelle ? Dites-nous ce que vous pense de cette nouvelle révolution des lunettes traductrices en réalité augmentée et partagez l’article avec vos amis polyglottes ou passionnés de tech !