Rokid lunettes intelligentes : une avancée majeure et accessible

Rokid bouleverse le monde des technologies intelligentes en lançant les premières lunettes intelligentes dotées d’un écosystème IA ouvert. Avec cette approche, ce nouveau modèle vise à rendre l’innovation accessible, confortable et vraiment utile au quotidien. Ainsi, découvrons ensemble cette avancée révolutionnaire.

Une innovation : des lunettes intelligentes ultra-légères et ouvertes

Les Rokid lunettes intelligentes se distinguent par leur poids plume de seulement 38,5 grammes. Grâce à une architecture à double puce, ces lunettes assurent puissance et autonomie exceptionnelle, atteignant jusqu’à 12 heures d’usage typique. Mais ce n’est pas tout : elles reposent sur un écosystème IA ouvert, compatible avec ChatGPT, Qwen, DeepSeek ou encore Google Maps. Ainsi, des services limités à une seule région ou langue empêchent désormais les utilisateurs d’avancer.

Compatibilité avec les ordonnances et options personnalisées

La marque innove en intégrant dès la conception une compatibilité avancée avec les ordonnances. Elle propose un service mondial en ligne pour recevoir des verres sur mesure entre 7 et 10 jours. Les corrections de -15.00D à +15.00D sont acceptées, couvrant la myopie, l’astigmatisme et bien plus. En plus, Rokid offre des lentilles ultra-fines, résistantes et adaptables, avec divers traitements et couleurs, facilitant le passage des lunettes de vue aux lunettes de soleil en moins de 30 secondes.

Des fonctionnalités d’IA avancées pour tous les usages quotidiens

Avec 12 langues supportées en vocal et 89 pour la traduction, ces lunettes servent d’assistants universels. Grâce à la commande vocale, aux boutons ou mouvements de tête, l’usage devient intuitif. Le capteur Sony 12MP et l’audio ouvert garantissent une expérience créative et sociale sans faille. Les créateurs peuvent capter vidéos ou photos en plusieurs formats, prêtes à être publiées sans retouche.

En résumé, les Rokid lunettes intelligentes marquent une nouvelle ère dans la technologie portable. Elles allient confort, personnalisation, performance et accessibilité IA, pour une expérience enrichie et adaptée à tous. Que vous soyez passionné de tech ou soucieux d’accessibilité, cette innovation promet de transformer notre quotidien.

