La plateforme logicielle automobile AMBER, une avancée majeure pour les constructeurs

DXC Technology marque un grand coup au CES 2026. Sa nouvelle plateforme logicielle automobile AMBER promet de changer le secteur. Les constructeurs recherchent sans cesse la performance et la simplicité. DXC souhaite répondre à ces attentes avec une solution innovante et flexible. Découvrons en détail cette avancée qui pourrait façonner l’avenir des véhicules connectés.

Une nouvelle plateforme logicielle automobile signée DXC Luxoft

AMBER, développée par DXC Luxoft, arrive à point nommé. Elle veut simplifier la vie des constructeurs automobiles. Grâce à son architecture ouverte, chaque fabricant peut adapter AMBER à son modèle de véhicule. Ce n’est pas tout : les temps de développement sont réduits de 50 %. C’est un véritable gain de temps et d’argent pour les industriels du secteur.

Des innovations pour accélérer le développement des véhicules

Avec AMBER, fini les redondances de code ! La plateforme standardise les processus et élimine les tâches inutiles. Selon DXC, les économies pourraient atteindre 30 % sur l’ensemble des coûts de développement. Les constructeurs bénéficient aussi de mises à jour régulières et d’une intégration simple de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle pour l’infodivertissement.

AMBER : une solution modulaire conforme aux normes automobiles

La conformité aux normes reste une priorité pour AMBER. Les développeurs peuvent se concentrer sur l’innovation : la sécurité, la maintenance et la fiabilité sont assurées par DXC. L’approche modulaire facilite l’intégration de solutions tierces. AMBER convient aussi bien aux véhicules de luxe qu’aux utilitaires ou motos.

En résumé, la plateforme logicielle automobile AMBER s’impose comme une solution d’avenir pour tous les constructeurs. Son approche flexible et sa simplicité apportent un avantage certain dans un marché très concurrentiel. Pour les conducteurs, cela signifie des expériences plus riches et plus personnalisées à bord des véhicules du futur.

