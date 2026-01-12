Bamboo Rose crée l’événement avec une IA puissante pour les retailers

Le monde du commerce de détail évolue. Ainsi, lors du NRF 2026, de grandes innovations ont été dévoilées. Parmi elles, Bamboo Rose marque les esprits avec sa solution TotalPLM™ dotée d’intelligence décisionnelle. En effet, cette nouveauté transforme la gestion des produits et de la chaîne d’approvisionnement. Dès lors, découvrons comment cette avancée promet de faciliter la vie des détaillants et des marques.

Bamboo Rose dévoile l’intelligence décisionnelle à NRF 2026

À New York, du 11 au 13 janvier, Bamboo Rose a présenté ses dernières innovations. Au cœur de celles-ci, une intelligence décisionnelle qui s’intègre nativement à la plateforme TotalPLM™. Concrètement, le but est simple : aider les entreprises à vendre plus en travaillant moins. Ainsi, cette intelligence transforme les flux de données en informations prêtes à l’emploi. Résultat, les bénéfices sont immédiats : moins de tâches répétitives et des décisions plus rapides.

Les nouvelles fonctionnalités TotalPLM™ pour les détaillants

La plateforme propose des fonctionnalités natives d’IA qui touchent tout le cycle de vie des produits. Cela inclut la création, la planification, l’approvisionnement et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à ces mises à jour, les utilisateurs profitent de :

Workflows automatisés et prédictifs

Création accélérée de produits

Optimisation des tâches de conformité

Un copilote en langage naturel pour accompagner chaque étape

Tout cela vise à accroître la rentabilité et la rapidité. Les équipes peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

Démos et innovations IA : ce que réserve Bamboo Rose à New York

Lors du salon, les visiteurs ont assisté à des démonstrations guidées. Chaque démo a montré l’efficacité de l’intelligence décisionnelle dans des cas réels. De la première idée au lancement du produit, tout devient plus fluide. Bamboo Rose a aussi présenté son architecture « agent-first ». Cette technologie permet à des agents d’IA de prendre des décisions rapides dans toutes les opérations. Les directeurs informatiques et responsables digitaux ont pu voir comment tout cela booste la réactivité des équipes.

En résumé, Bamboo Rose révolutionne la gestion du cycle de vie produit avec TotalPLM™ et l’intelligence décisionnelle. Les avancées promises lors du NRF 2026 ouvrent la voie à une digitalisation plus intelligente et plus rentable. Les marques et détaillants peuvent ainsi viser plus haut, en toute simplicité. Pour ceux qui veulent avancer, l’IA de Bamboo Rose offre un vrai atout compétitif.

