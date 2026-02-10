Le futur du travail HP : Dynamisez vos journées avec style et écoresponsabilité

Actualités

Le futur du travail se dessine sous le signe de la flexibilité et de l’écoresponsabilité. Ainsi, au CES 2026, HP a dévoilé une nouvelle série d’accessoires conçus pour booster l’expérience du travail hybride. En effet, au menu : ergonomie, performance et un clin d’œil à l’environnement, le tout pour répondre aux attentes actuelles des collaborateurs en quête de solutions connectées, pratiques… et stylées.

Périphériques : Confort, performance et responsabilité

Pour démarrer, HP décline sa souris HP Tilt Ergonomic 720M en un tout nouveau coloris rose flashy. Cette souris adopte une forme semi-verticale pour une prise en main naturelle et confortable, surtout lors des longues sessions devant l’écran. Au rayon innovation, elle fonctionne sans pile, grâce à un supercondensateur : trois minutes de charge suffisent pour tenir un mois complet. HP utilise également 60% de plastique recyclé pour sa fabrication, prouvant que l’engagement éco-conception n’est plus un simple argument marketing.

L’autre nouveauté marquante, c’est la HP Ultra-Fast Scroll780M. Cette souris sans fil mise sur la rapidité et la polyvalence, avec deux molettes métalliques, six boutons programmables et un toucher d’une grande douceur. Là encore, HP mise sur le supercondensateur et l’usage de plastiques recyclés ainsi qu’un emballage FSC pour respecter la planète. Pour les travailleurs qui jonglent entre différents appareils, le combo clavier-souris Multi-Device Dual-Mode 580C arrive à point nommé, avec une frappe silencieuse, un repose-poignet et un switch ultra rapide.

Organisation simplifiée et solutions nomades

HP va plus loin en rassemblant ses outils de gestion sous une unique application : HP Poly Studio Apps. Fini les logiciels épars ! Désormais, administration, configuration et mises à jour se font de manière unifiée, simplifiant la vie aussi bien pour les équipes IT que les utilisateurs quotidiens.

Pour ceux qui alternent entre maison, bureau et déplacements, HP apporte aussi des solutions compactes. Le nouveau chargeur HP 65W GaN se glisse facilement dans un sac grâce à une taille réduite de 35% par rapport à l’ancienne génération, sans compromis sur la puissance. Il bénéficie d’un câble USB-C de deux mètres et d’une fabrication éco-conçue. Les nomades vont aussi adorer le mini hub USB-C 4K HDMI, qui offre cinq ports, la recharge rapide jusqu’à 65W, et la certification « Works With Chromebook », le tout dans un format de poche.

Pour compléter cet arsenal mobile, les housses HP Protective Series protègent efficacement les ordinateurs portables lors de tous vos trajets. Légères, résistantes à l’eau et disponibles en plusieurs coloris, elles s’adaptent à tous les styles d’utilisateurs.

En conclusion, HP réaffirme sa capacité à innover en conciliant durabilité, design et efficacité. Que vous soyez sédentaire ou nomade, les nouveaux accessoires HP promettent une expérience de travail parfaitement adaptée à vos besoins. Et vous, prêt à passer à l’ère du bureau intelligent et responsable ? Partagez vos impressions en commentaire ou sur nos réseaux !

