Test – Epomaker HE80 : un clavier magnétique ultra précis à moins de 100 €

L’Epomaker HE80 joue la carte de la précision et de l’innovation. Ce clavier compact adopte une technologie rare dans cette gamme de prix : des switches Hall Effect MagneX, sans contact physique, qui permettent une personnalisation millimétrée dans la saisie. Frappe douce, format 75 %, matériaux de qualité, technologie et design… mais filaire uniquement et un logiciel pas foufou. On l’a testé pendant plusieurs jours pour voir ce qu’il vaut vraiment.

Epomaker HE80 : notre avis en bref

L’Epomaker HE80 est un clavier très convaincant pour qui cherche un format compact, une frappe confortable, et une vraie réactivité en jeu. Les switches Hall Effect offrent un contrôle très fin, le montage gasket rend l’expérience silencieuse et agréable, et la compatibilité hot-swap ajoute une belle modularité. À moins de 100 €, difficile de trouver plus complet. On regrette juste l’absence de connexion sans fil et un logiciel « web » un peu relou.

Conception et design du HE80 : sobre, solide, compact

Le HE80 adopte une disposition 75 % avec 82 touches : on conserve les touches fléchées, la rangée F1-F12 et des raccourcis essentiels, tout en gagnant en compacité sur le bureau. C’est un bon équilibre entre minimalisme et confort.

Le châssis, bien que plastique, inspire confiance. L’assemblage est gasket mount, avec plusieurs couches d’absorption internes qui amortissent chaque frappe. Résultat : un toucher feutré, une résonance quasi inexistante, et une vraie impression de qualité sous les doigts.

On est plus ou moins dans la même lignée que le Epomaker RT80 ou le Epomaker TH85. la différence avec une approche plus axée performance pure sans fioritures.

Switches MagneX : l’expérience Hall Effect à prix doux du Epomaker HE80

C’est la grande force du Epomaker HE80 : ses switches Hall Effect, ici appelés MagneX, détectent la pression grâce à un champ magnétique, sans contact physique entre les pièces. Pas d’usure, pas de point de friction : la frappe est fluide, rapide et customisable.

Dans le logiciel (qui fonctionne via navigateur, aucun driver à installer), on peut régler :

Le point d’activation de chaque touche au pas de 0,1 mm (de 0,2 à 3,6 mm),

Le mode DKS (actions différentes selon profondeur d’appui),

Le comportement anti-ghosting (SOCD),

L’éclairage RGB touche par touche.

C’est intuitif, bien fichu, et les réglages sont sauvegardés en onboard.

Une frappe correct et modulable

Au quotidien, le HE80 est bon. Pour coder, rédiger ou jouer, les touches sont très réactives et l’expérience est agréable. On peut configurer une activation très légère (0,3 mm) pour le gaming, ou une frappe plus profonde pour éviter les fautes de frappe en rédaction. Le tout sans jamais ressentir de fatigue : aucune résistance mécanique, aucun bruit parasite.

Le layout 75 % reste parfaitement utilisable au quotidien, avec juste ce qu’il faut de raccourcis. Les keycaps en PBT doubleshot assurent une bonne lisibilité et une résistance accrue à la brillance.

Epomaker HE80 : RGB, keycaps et personnalisation

Le RGB par touche est bien géré. Le clavier propose plusieurs animations directement via la combinaison Fn, mais aussi la possibilité de configurer chaque touche dans le driver web.

Les keycaps PBT d’origine sont robustes, mais Epomaker fournit aussi un set transparent en polycarbonate pour ceux qui veulent maximiser l’effet RGB. Un petit plus appréciable.

Le hot-swap est bien présent (south-facing), uniquement compatible avec les switches magnétiques MagneX, mais on peut changer facilement le ressenti de frappe en remplaçant les switches. C’est un vrai terrain de jeu.

Le vilain logiciel du Epomaker HE80, utile mais brouillon

L’Epomaker HE80 se configure via un logiciel web. On peut y régler l’éclairage RGB, créer des macros et ajuster le point d’activation touche par touche. C’est rapide et sans installation, ce qui rend l’accès pratique.

Cependant, l’interface manque de clarté. Les menus paraissent confus et je rejoins les critiques, niveau compréhension et ergonomie, ce n’est pas top. Au final, le driver du Epomaker HE80 fait le job, mais reste perfectible.

Pas de sans-fil, un vrai frein ?

Le seul vrai manque côté connectivité, c’est l’absence totale de version wireless. Le HE80 est uniquement filaire, en USB-C. Pas de Bluetooth, pas de dongle 2.4 GHz, ce qui peut être un frein pour les setups modernes plus mobiles ou pour ceux qui détestent les câbles.

On espère une future version qui corrigerait ça pour un prix toujours aussi intéressant. Cela dit, pour les joueurs qui veulent une latence minimale, ce choix se justifie.

Rapport qualité/prix du Epomaker HE80

À moins de 100 €, l’Epomaker HE80 reste très compétitif face à des claviers souvent plus chers. Les technologies Hall Effect ajustables ne sont plus une rareté absolue, on en trouve désormais chez plusieurs marques à des tarifs abordables. Mais Epomaker réussit à proposer un modèle bien construit, simple à configurer et efficace, sans rogner sur la qualité.

Epomaker HE80 : Conclusion

L’Epomaker HE80 réussit un pari audacieux : offrir un clavier compact, modulaire et surtout ultra précis grâce à la technologie Hall Effect, le tout à un tarif raisonnable. Le confort de frappe est bon, le montage gasket fait des merveilles, et le logiciel n’est pas non plus une horreur.

Certes, l’absence de sans-fil lui ferme quelques portes, mais pour un usage gaming sédentaire, c’est un excellent choix. Ceux qui cherchent du contrôle, de la souplesse et une vraie avancée technologique pour moins de 100 € y trouveront largement leur compte.