Netflix : voici les séries et films disponibles en mars 2026

Comme chaque mois, Netflix enrichit son catalogue. Et mars 2026 ne fait pas exception. Entre nouvelles saisons très attendues, films cultes et productions originales, la plateforme sort l’artillerie lourde.

Ce mois-ci, plusieurs mastodontes font leur retour. On pense évidemment à One Piece – Saison 2, très attendue après le succès surprise de la première salve. Autre événement, Peaky Blinders : L’Immortel débarque enfin. De quoi raviver la hype autour de la série culte. Sans oublier Banlieusards 3, qui viendra conclure la trilogie française.

Mais ce n’est pas tout. Des classiques du cinéma rejoignent aussi le catalogue. Des documentaires intrigants s’ajoutent à la liste. Et quelques événements en direct viennent compléter l’offre.

Bref, que vous soyez plutôt séries, films d’action, anime ou documentaires, le mois de mars s’annonce dense. Voici donc le programme complet des sorties Netflix de mars 2026.

Les sorties Netflix du 1er au 10 mars

Le mois de mars démarre sans attendre. Dès le 1er mars, Netflix propose un événement en direct avec WWE Elimination Chamber 2026. Les amateurs de catch auront donc droit à un spectacle en temps réel, directement depuis leur canapé.

Le même jour, la plateforme enrichit massivement son catalogue de séries. Vous pourrez ainsi (re)découvrir Profession : reporter avec ses trois saisons complètes. The Resident arrive également avec six saisons disponibles. Enfin, les fans d’enquêtes mentales pourront replonger dans Mentalist, proposée ici dans son intégralité.

Côté cinéma, la journée est tout aussi dense. Netflix ajoute des titres populaires comme 21 Jump Street ou T2 Trainspotting. Le film d’animation Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? vient aussi élargir l’offre familiale. Plusieurs longs-métrages plus légers complètent cette première vague, confirmant une volonté de toucher tous les publics dès le début du mois.

Le 2 mars, place à un autre événement en direct avec la cérémonie des SAG-AFTRA Awards. Une diffusion qui séduira les amateurs de cinéma et de séries souhaitant suivre l’actualité de l’industrie.

Le 4 mars marque une sortie importante côté production française avec Banlieusards 3. Ce troisième volet vient conclure la trilogie et devrait attirer de nombreux curieux. La même journée, des films comme Wicked et Hollywoo rejoignent le catalogue, tandis que la série Person of Interest devient disponible dans son intégralité.

Les jours suivants continuent sur ce rythme soutenu. Le 5 mars, la série Le Délicieux Professeur V. fait son arrivée. Le 6 mars, Netflix mise davantage sur le documentaire avec Les Dinosaures ainsi que Le Tueur de TikTok. Le film War Machine complète cette journée plus orientée vers les récits inspirés de faits ou d’analyses contemporaines. Les amateurs de productions asiatiques pourront aussi découvrir le K-Drama Boyfriend on Demand.

Le 7 mars, l’animation est à l’honneur avec la saison finale, partie 2, de Beastars. Les fans de grandes fresques historiques retrouveront également Outlander avec sa saison 8. Deux films viennent enrichir cette date, dont Conclave, qui pourrait séduire les amateurs de thrillers politiques.

Enfin, le 10 mars s’impose comme l’un des moments forts du mois avec le retour de One Piece pour une saison 2 très attendue. Après le succès de la première adaptation live-action, Netflix joue ici une carte majeure. La série The Staircase vient également compléter cette journée déjà stratégique pour la plateforme.

Du 11 au 20 mars : entre nostalgie et nouveautés

La mi-mars s’inscrit sous le signe de la nostalgie. Le 11 mars, Netflix met en ligne l’intégralité des neuf saisons des Frères Scott. Une occasion parfaite pour replonger dans ce teen drama culte. Dans la même logique, les quatre saisons du Maître du Haut Château deviennent disponibles.

Le 12 mars, la série romantique Virgin River revient avec une saison 7, confirmant son statut de valeur sûre du catalogue. Le lendemain, le 13 mars, la plateforme ajoute plusieurs nouveautés, dont la série Esa Noche ainsi que la saison 3 de Fatal Seduction. Deux films viennent enrichir cette date, offrant une alternative plus légère aux amateurs de comédies et de drames romantiques.

Le 14 mars se distingue par une programmation variée. Le film Illusions perdues rejoint le catalogue, tandis que la série Love & Death vient compléter l’offre thriller. Comme au mois de février, Netflix ajoute également plusieurs films issus de l’univers Spider-Man, renforçant son attractivité auprès des amateurs de super-héros.

Le 16 mars, le documentaire The Plastic Detox s’intéresse aux enjeux environnementaux contemporains. Deux jours plus tard, le 18 mars, la série française Furies : Résistance arrive sur la plateforme. Cette production hexagonale pourrait bien s’imposer comme l’une des surprises du mois. La saison 4 de La primera vez et le film Lady Bird complètent cette journée.

Le 19 mars, l’animation japonaise et les univers décalés sont mis en avant avec l’arrivée de nouveaux contenus liés à JoJo’s Bizarre Adventure. La série Beauty in Black poursuit également son parcours avec une nouvelle partie de saison.

Enfin, le 20 mars constitue un autre temps fort avec la sortie de Peaky Blinders : L’Immortel. Ce film prolonge l’univers de la série culte et devrait attirer les fans de la première heure. La plateforme en profite aussi pour ajouter plusieurs classiques du cinéma, mêlant thriller et fantastique.

Du 21 au 31 mars : un final chargé

La fin du mois continue d’alterner entre nouveautés et événements spéciaux. Le 21 mars, les fans de K-pop pourront suivre BTS The Comeback Live | Arirang en direct. Netflix confirme ainsi sa stratégie d’ouverture à des formats plus variés.

Les jours suivants apportent plusieurs films et séries supplémentaires, dont la saison 3 de Hartley, cœurs à vif le 25 mars. Les amateurs de sagas pourront également retrouver l’intégrale de Twilight, idéale pour une session binge-watching.

Le 26 mars, deux nouvelles séries viennent compléter le catalogue, élargissant encore l’offre en matière de thrillers et de drames. Le 27 mars, un documentaire centré sur BTS ainsi qu’un nouveau film français font leur apparition.

Enfin, le 28 mars, un film de science-fiction rejoint la sélection, avant une conclusion plus nostalgique le 31 mars. Netflix termine le mois en ajoutant la trilogie Jurassic Park ainsi qu’un film d’animation familial, de quoi satisfaire petits et grands.

Un mois dense et stratégique

Au final, mars 2026 illustre parfaitement la stratégie de Netflix. La plateforme alterne entre retours très attendus, classiques du cinéma et productions originales. Elle joue sur la nostalgie tout en misant sur des franchises fortes comme One Piece ou Peaky Blinders.

Le résultat est simple : un catalogue dense, varié et pensé pour multiplier les publics. Reste désormais à savoir quelles sorties retiendront réellement votre attention.