Renaissance : Ask The News redonne espoir aux médias face à l’IA

Arc XP, la plateforme média du Washington Post, se lance à l’assaut d’un défi majeur du journalisme moderne : stopper l’érosion du trafic causée par l’IA. Alors que des millions de lecteurs préfèrent poser leurs questions à ChatGPT ou aux aperçus générés par l’IA de Google, les médias voient leur audience et leurs revenus s’évaporer. Face à cette menace, Arc XP dévoile une solution inédite : Ask The News.

Face à l’IA, les médias contre-attaquent

Le dernier rapport de l’Institut Reuters est formel : seuls 4 % des utilisateurs de chatbots IA cliquent sur les liens menant vers les articles originaux. Le constat est sans appel. Les lecteurs obtiennent leurs réponses instantanément, mais ignorent l’origine de l’information. En comparaison, les moteurs de recherche généraient bien plus de trafic pour les sites d’actualité. Les médias, eux, voient d’importantes ressources disparaître.

Pour répondre, Arc XP lance Ask The News. Cette nouvelle couche conversationnelle s’intègre directement sur les sites web des éditeurs. Lorsqu’un lecteur pose une question, il reçoit une réponse basée exclusivement sur les contenus du média, rédigée et vérifiée par lui. Fini les hallucinations ou les informations erronées propres à certains modèles d’IA : ici, la crédibilité journalistique prime. Le lecteur reste sur le site, l’éditeur garde la main sur la relation et les données.

Un nouveau rapport à l’information

Jusqu’à présent, l’article restait le point d’entrée traditionnel pour un média. Ask The News propose de tout changer en valorisant la curiosité du lecteur. Questions pertinentes, réponses synthétiques, citations précises : l’outil transforme chaque visite en un échange personnalisé. L’éditeur peut ainsi suivre les intérêts du public et renforcer son offre éditoriale.

La plateforme mise aussi sur trois atouts : une intégration fluide dans les pages et applications des médias, une passerelle d’abonnement innovante calculant l’accès sur les réponses obtenues, et une publicité contextuelle respectueuse de la vie privée qui valorise l’intention sans céder les données à des tiers.

Avec ce lancement, Arc XP propose une nouvelle arme aux médias pour contrer la domination de l’IA grand public. La plateforme promet déjà des évolutions majeures : résumés personnalisés, archivage de conversations, suivi des sujets ou encore tableaux de bord éditoriaux intelligents.

Alors, selon vous, Ask The News signera-t-il une renaissance pour les médias en ligne ? Partagez vos avis et vos attentes en commentaire !