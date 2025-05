DOOM: The Dark Ages a franchi le cap des 3 millions de joueurs, et enregistre un record de lancement pour la licence

Des dragons, des démons, et un Doomslayer plus brutal : c’est ce que les fans de la licence attendaient avec DOOM: The Dark Ages, et ils n’ont pas été déçus. Sorti il y a juste une semaine, le nouvel opus d’id Software ne fait pas dans la dentelle, et s’impose déjà comme l’un des blockbusters vidéoludiques de 2025. La preuve : en même pas une semaine, DOOM: The Dark Ages a déjà réuni plus de 3 millions de joueurs. Ça slay, comme on dit !

DOOM: The Dark Ages, un lancement 7 fois plus rapide que DOOM: Eternal ?

DOOM Eternal vous avait-il séduit avec sa frénésie ultra-nerveuse ? The Dark Ages vous en mettra plein les yeux en vous propulsant dans une ambiance gothique du Moyen Âge. Cette préquelle directe à DOOM (2016), sortie le 15 mai dernier, a déjà réalisé un petit succès personnel en franchissant la barre des 3 millions de joueurs ce mardi. Mieux encore : selon Bethesda, DOOM: The Dark Ages est le plus grand lancement de l’histoire d’id Software. Il aurait atteint ces 3 millions de joueurs sept fois plus rapidement que son prédécesseur de 2020, DOOM Eternal.

Thank you for making DOOM: The Dark Ages the biggest launch in id's history – 7x faster to 3 million players than DOOM Eternal. pic.twitter.com/c0SKR97FO8 — Bethesda (@bethesda) May 20, 2025

Mais alors, à quoi doit-on ce succès ? Eh bien, à votre grande déception, ce n’est pas grâce à la beauté du jeu. C’est surtout que DOOM: The Dark Ages était disponible en Day One sur Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Ces modèles d’abonnement, accessibles vu le rapport contenu-prix, ont alors permis aux joueurs de se ruer sur le jeu sans l’acheter plein pot.

Il faut également rappeler qu’à l’époque, DOOM: Eternal n’a pas été lancé sur le Game Pass en day one. Le titre de 2020 n’est arrivé sur le service qu’ environ six mois après sa sortie. Ces différences de modèle économique ont ainsi fortement impacté les chiffres de DOOM: The Dark Ages. « La force du Game Pass », comme le dit le cofondateur de The Game Business Christopher Dring dans son tweet.

Over 2m of which are on Xbox, according to Ampere. Power of Game Pass.



I did expect it to do a bit better after the buzz out of last year’s Xbox event. But that’s probably just my expectations being too high. https://t.co/lS0UWCHHTm — Christopher Dring (@Chris_Dring) May 20, 2025

Le “3 millions de joueurs”, et non pas d’exemplaires vendus, résume donc tout. Toutefois, cela n’empêche que le jeu est un vrai incontournable de l’année 2025. Si vous voulez tabasser du démon, Doomslayer vous attend dès maintenant sur Xbox Series X|S, PC et PS5.