Innovation remarquable : La sonde HFM2905 révolutionne la mesure magnétique pour une précision accrue

MultiDimension Technology (MDT) accélère le rythme de l’innovation dans les mesures magnétiques. Pour preuve, le spécialiste des capteurs magnétiques et pionnier de la technologie TMR vient de lancer sa nouvelle sonde HFM2905, un outil de pointe destiné aux mesures de champs magnétiques à haute fréquence. Dès lors, ce lancement marque un jalon important pour les ingénieurs, chercheurs et industriels à la recherche de précision et de polyvalence.

Une sonde taillée pour l’exigence haute fréquence

La HFM2905 complète astucieusement la gamme des magnétomètres USB de MDT, initialement conçue pour les mesures à basse fréquence. Or, avec sa capacité à observer et à analyser en temps réel des signaux magnétiques jusqu’à 1,6 MHz, cette nouveauté s’impose désormais comme la réponse aux défis de la recherche en électronique et en industrie.

Son secret réside dans la technologie TMR (magnétorésistance à effet tunnel). Elle permet à cette sonde de conjuguer large bande passante et sensibilité élevée. Elle peut ainsi détecter des signaux rapides et d’amplitude variée, difficilement mesurables avec les outils traditionnels. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une analyse précise sur un spectre étendu, du courant continu à la radiofréquence.

Autre atout majeur : la HFM2905 se branche en un clin d’œil via son connecteur analogique BNC standard, directement sur un oscilloscope ou un système d’acquisition (DAQ). Sa portabilité et son alimentation USB simplifient la mise en place, que ce soit en labo ou sur le terrain. MDT a prévu un dispositif d’étalonnage sur site, muni d’une stripline de précision pour garantir exactitude et traçabilité à chaque mesure.

Des usages variés et des fonctions avancées

La HFM2905 s’adresse directement aux concepteurs d’alimentations à découpage, aux développeurs en électronique de puissance ou à ceux qui travaillent sur les transformateurs, inductances et variateurs de moteurs. Elle trouve aussi sa place dans le débogage EMI/CEM et la recherche sur le transfert d’énergie sans fil. Elle s’illustre également dans l’enseignement universitaire.

Parmi ses fonctionnalités clés :

Mesure large plage : de 0,1 à 2 gauss, du continu à 1,6 MHz.

de 0,1 à 2 gauss, du continu à 1,6 MHz. Filtres passe-bas sélectionnables : 1 kHz, 100 kHz, 1,6 MHz pour optimiser vos mesures.

1 kHz, 100 kHz, 1,6 MHz pour optimiser vos mesures. Cinq niveaux de gain : pour s’adapter à chaque situation (×1 à ×20).

pour s’adapter à chaque situation (×1 à ×20). Calibration intuitive : grâce au module dédié intégré.

grâce au module dédié intégré. Format compact : la sonde se glisse partout pour des tests rapides sur site ou au laboratoire.

Si vous cherchez une solution pratique et moderne pour surveiller les champs magnétiques à haute fréquence, la HFM2905 s’impose alors comme un nouvel allié incontournable. D’ailleurs, quelles applications imaginez-vous avec ces possibilités ? Dans tous les cas, n’hésitez pas à partager vos idées ou à réagir dans les commentaires !