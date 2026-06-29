Test – Withings BodyScan 2 : le laboratoire de santé à domicile

Pendant longtemps, une balance servait uniquement à afficher un poids. Pourtant, après deux semaines avec la Withings BodyScan 2, j’ai rapidement compris que nous étions face à tout autre chose. Dans ma salle de bain, utilisée quotidiennement par plusieurs personnes, elle s’est intégrée naturellement à notre routine. Chaque matin, quelques secondes suffisaient pour obtenir bien plus qu’un simple chiffre sur la balance.

Ce qui m’a le plus marqué est la quantité d’informations réellement exploitables obtenues sans effort particulier. Entre le suivi sportif, le contrôle de certains indicateurs de santé et l’intégration avec le reste de l’écosystème Withings que j’utilise déjà, cette nouvelle génération pousse encore plus loin l’idée de suivi santé à domicile. La question est donc simple : la Withings BodyScan 2 mérite-t-elle son tarif particulièrement élevé ? Après deux semaines d’utilisation intensive, la réponse est oui pour certains profils, mais certainement pas pour tout le monde.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

La Withings BodyScan 2 est probablement la balance connectée la plus complète actuellement disponible pour le grand public. Elle ne se contente pas de mesurer le poids. Elle analyse la composition corporelle segmentaire, réalise un ECG, mesure l’âge vasculaire, surveille certains indicateurs métaboliques et s’intègre parfaitement dans l’écosystème Withings. Son tarif d’environ 500 € reste cependant très élevé. Cette balance s’adresse avant tout aux utilisateurs déjà investis dans le suivi de leur santé ou utilisant déjà plusieurs produits Withings.

La Withings BodyScan 2 améliore-t-elle le design déjà excellent de la Body Comp ?

Dès l’ouverture de la boîte, la montée en gamme saute aux yeux. Contrairement à la Body Comp que j’avais testée précedemment, la BodyScan 2 adopte une approche beaucoup plus ambitieuse. Le design reste sobre et moderne, mais l’ensemble paraît immédiatement plus premium.

La qualité des matériaux inspire confiance. Le plateau en verre est particulièrement élégant. De plus, les finitions sont irréprochables. Chaque élément donne l’impression d’avoir été conçu pour durer plusieurs années. L’accessoire le plus visible est évidemment la poignée rétractable. Celle-ci permet de réaliser des mesures beaucoup plus avancées que sur une balance traditionnelle. Son intégration est réussie et son utilisation devient rapidement naturelle.

L’écran bénéficie également d’une excellente lisibilité. En pratique, je n’ai presque jamais eu besoin de consulter mon smartphone pour accéder aux informations essentielles. Les données importantes apparaissent directement sur la balance avec une clarté remarquable.

Voici les principales différences observées avec la Body Comp :

Fonction Body Comp BodyScan 2 Précision du poids 50 g 50 g Composition corporelle Globale Segmentaire avancée ECG Non Oui Âge vasculaire Oui Oui Score santé nerveuse Oui Oui Taux d’oxygène sanguin Non Oui Profil métabolique Non Oui Analyse détaillée du corps Limitée Très avancée Écran et affichage Bon Excellent Intégration écosystème Excellente Excellente

Cette évolution ne révolutionne pas le concept de la balance connectée. Cependant, elle transforme clairement l’expérience utilisateur.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la Withings BodyScan 2 ?

Sur le papier, la fiche technique est impressionnante. Pourtant, ce qui compte réellement reste l’utilité de ces fonctionnalités au quotidien.

Principales caractéristiques :

• Mesure du poids avec précision de 50 g

• Composition corporelle segmentaire

• Analyse de la masse musculaire et graisseuse

• ECG intégré

• Fréquence cardiaque

• Âge vasculaire

• Évaluation cardiovasculaire avancée

• Score de santé nerveuse

• Taux d’oxygène dans le sang

• Profil métabolique

• Plusieurs profils utilisateurs

• Synchronisation Wi-Fi et Bluetooth

• Compatibilité complète avec l’application Withings

• Intégration avec l’écosystème santé Withings

• Plus de 60 biomarqueurs analysés selon Withings

L’appairage est probablement l’un des meilleurs du marché. En quelques minutes seulement, la balance était opérationnelle. Ensuite, les différents profils ont été reconnus automatiquement sans manipulation particulière. J’apprécie particulièrement la cohérence globale de l’application Withings. Les données sont présentées de manière claire et compréhensible. Par conséquent, même un utilisateur peu familier avec les indicateurs de santé pourra facilement comprendre ses résultats.

Certaines nouveautés utilisent également l’intelligence artificielle pour proposer des analyses plus poussées. Toutefois, plusieurs fonctions avancées nécessitent un abonnement complémentaire, ce qui pourra décevoir certains utilisateurs.

Les performances de la Withings BodyScan 2 justifient-elles son prix ?

C’est probablement ici que la BodyScan 2 marque le plus de points. Durant mes deux semaines de test, les mesures ont toujours semblé cohérentes. D’ailleurs, les écarts de poids observés correspondaient parfaitement à l’évolution réelle de mon activité physique.

La précision de 50 grammes apporte un véritable confort lorsqu’on suit une évolution sur plusieurs semaines. Certes, cela peut sembler anecdotique. Pourtant, lorsqu’on surveille une perte ou une prise de poids progressive, cette finesse devient rapidement intéressante. L’analyse segmentaire constitue également un atout majeur. Elle permet d’identifier les déséquilibres entre différentes zones du corps. Ainsi, un sportif pourra ajuster plus facilement son entraînement.

L’ECG fonctionne simplement. Il suffit de saisir la poignée pendant la mesure. De plus, l’âge vasculaire et les différents indicateurs cardiovasculaires apportent une vision globale beaucoup plus complète que celle proposée par la majorité des balances concurrentes.

Le score de santé nerveuse reste l’une des fonctions les plus originales. Cette technologie évalue notamment l’activité des glandes sudoripares des pieds afin de détecter certains signaux liés à la santé nerveuse. J’ai également apprécié la rapidité globale des mesures. Malgré la quantité d’informations collectées, chaque session reste relativement courte et s’intègre facilement dans une routine matinale.

C’est probablement l’aspect le plus réussi de cette balance. Chaque matin, je montais simplement sur le plateau. Ensuite, je prenais la poignée rétractable. Quelques secondes plus tard, l’ensemble des mesures apparaissait directement à l’écran. Dans une famille où plusieurs personnes utilisent la balance, la reconnaissance des profils fonctionne remarquablement bien. Je n’ai pratiquement jamais rencontré d’erreur durant le test. Il est possible de sélectionner le profil manuellement avec la poignée ou bien d’attribuer la mesure dans l’application.

L’intégration avec l’écosystème Withings apporte également une réelle valeur ajoutée. Lorsque l’on possède déjà une montre ScanWatch, un tensiomètre ou d’autres équipements de la marque, toutes les données sont regroupées dans un même environnement. Cette centralisation permet de mieux comprendre certaines tendances. Par exemple, il devient facile de rapprocher l’évolution du poids, du sommeil, de l’activité physique et des indicateurs cardiovasculaires.

J’ai également apprécié le fait que l’écran fournisse directement les informations principales. Ainsi, même les membres de la famille qui n’utilisent pas l’application bénéficient immédiatement d’un retour utile. L’autonomie n’a évidemment posé aucun problème durant cette période. Withings annonce 1 an d’utilisation entre deux recharges.

Faut-il investir 500 € dans la Withings BodyScan 2 ?

La réponse dépend fortement du profil utilisateur. Si votre objectif consiste uniquement à surveiller votre poids, la réponse est clairement non. Une balance beaucoup moins coûteuse fera parfaitement l’affaire.

En revanche, si vous suivez sérieusement votre santé ou votre condition physique, la situation devient différente. La BodyScan 2 rassemble dans un seul appareil des informations qui nécessiteraient habituellement plusieurs équipements.

Elle devient particulièrement pertinente pour :

• Les sportifs souhaitant suivre leur composition corporelle.

• Les utilisateurs déjà équipés de produits Withings.

• Les personnes surveillant leurs indicateurs cardiovasculaires.

• Les utilisateurs cherchant une vision globale de leur santé.

Le principal frein reste évidemment le prix. À environ 500 €, cette balance représente un investissement conséquent. De plus, certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux abonnés de certains services complémentaires. Malgré cela, la qualité de l’expérience globale reste difficile à égaler aujourd’hui. Withings possède désormais un écosystème mature, cohérent et particulièrement agréable à utiliser.

Conclusion

Après deux semaines d’utilisation, la Withings BodyScan 2 m’a convaincu. Cette balance dépasse largement le simple cadre du suivi du poids. Elle s’intègre parfaitement dans une démarche globale de santé et de prévention. Son principal atout reste l’écosystème Withings. Toutes les données sont centralisées dans une application claire et particulièrement agréable à consulter. De plus, la qualité des mesures inspire confiance au quotidien.

Son tarif très élevé limite toutefois son public. Pour une utilisation occasionnelle, la Body Comp reste probablement plus pertinente. En revanche, pour les utilisateurs investis dans leur suivi santé, la BodyScan 2 figure parmi les solutions les plus complètes actuellement disponibles.