TEST – Lenovo Tab Plus : Poussez le son à fond !

Une tablette est le parfait allié pour plein d’usages. Que ce soit à emporter en voyage, pour cuisiner ou encore pour du simple divertissement, cette Lenovo Tab Plus vous accompagnera de partout. Cette dernière offre une prise en main agréable, une qualité sonore au top grâce à JBL, ou encore une facilité d’utilisation exemplaire. Est-ce que cela suffira pour se faire une place dans votre quotidien ? À vous de nous le dire en fin d’article.

Unboxing

Cette Lenovo Tab Plus est livrée avec très peu d’accessoires. En effet, avec l’outil pour ouvrir la trappe à carte SD, nous ne retrouverons qu’un câble USB-C vers USB-C. Pas de bloc de charge fourni avec donc. De plus, aucune protection d’écran n’est pré-installée ni fournie avec. Il faudra donc faire très attention lors de vos voyages.

Design

Les finitions de cette Lenovo Tab Plus sont excellentes. À l’arrière, en plus du logo intégré au milieu, nous avons le pied. Ce dernier permet de poser la tablette dans de nombreuses positions (jusqu’à 175 degrés de flexibilité), afin de faciliter son utilisation à un maximum de cas. La caméra principale est également présente, avec une résolution de 8 MP. La tranche supérieure accueille les deux boutons de volumes ainsi que l’emplacement de carte SD, tandis que le bouton power est présent sur la tranche gauche. Les deux tranches latérales, quant à elle, dispose des haut-parleurs Hi-Fi JBL. L’écran LCD, d’une diagonale 11.5″ avec une résolution 2K (2000 X 1200 pixels), offre un taux de rafraichissement de 90 Hz. Juste au-dessus de ce dernier est présent la caméra frontale, proposant une résolution de 8 MP aussi.

Qualité sonore

Le gros point avancé par Lenovo, c’est la collaboration avec JBL sur la partie sonore de cette Tab Plus. Au menu de cette alliance, c’est pas moins de huit haut-parleurs qui sont présents, réparti dans deux boîtiers, de part et d’autre de la tablette. Ces derniers intègrent quatre tweeters matriciels et

quatre woofers équilibrés, pour une puissance totale de 26W. Grâce à tout ça, l’utilisation de cette Lenovo Tab Plus pour du divertissement est un réel plaisir. YouTube, Netflix ou encore plus simplement Spotify, l’immersion sera au top pour un produit de cet acabit. De plus, La tablette est optimisée par Dolby Atmos, avec une prise en charge de l’audio haute résolution 24 bits (via l’utilisation d’un casque ou d’écouteurs).

Performances et autonomie

Afin d’animer cette Tab Plus, Lenovo a choisi un processeur octo-core, le MediaTek Hélio G99. Il est accompagné par 8 Go de RAM, et jusqu’à 256 Go de stockage. Sur le papier, des spécifications plutôt correctes. À l’utilisation, on peut malheureusement sentir de petits ralentissements, gênant la navigation de temps en temps. Cela va se ressentir dans les benchmarks, comme le 3D Mark ci-dessous où les résultats sont en corrélation avec mon ressenti d’utilisation. Attention cependant, cela ne veut pas dire que la tablette est inutilisable, loin de là. La navigation se fait malgré tout sans soucis, tout comme la visualisation de vidéo sur des plateformes comme Netflix, YouTube, etc.

Pour ce qui est de l’autonomie, vous pourrez compter sur une batterie de pas moins de 8600 mAh. Cette dernière est annoncée pour tenir 12 heures en streaming. Dans les faits, les chiffres indiqués par le constructeur correspondent bien avec ce que j’ai pu noter lors de mes tests. Côté recharge, cette Lenovo Tab Plus dispose d’une compatibilité avec la charge rapide 45 watts. Cette dernière permet une recharge en 1 heure 30, un plutôt beau score.

Conclusion

Cette Lenovo Tab Plus, malgré quelques petits soucis de performances, sera malgré tout très bien pour un usage multimédia de tous les jours. La partie gaming, quant à elle, sera malheureusement un peu en retrait. Heureusement, la partie audio made in JBL rattrape beaucoup de choses. Le visionnage de films, ou l’écoute de musique sera en effet un réel plaisir. Le pied réglable est également un réel plus pour une utilisation n’importe où, n’importe quand.

Le tarif est aussi un bon point pour cette tablette. En effet, vous pourrez la retrouver à seulement 279.90€ sur Amazon. Un prix plutôt abordable au vu des features proposées.

Produit disponible sur LENOVO Tab Plus - Tablette Tactile 11.5 2K Full HD Dolby Atmos JBL(Mediatek G99, 8Go de RAM, 128Go eMMC, Android 14, WiFi+Bluetooth) - Luna Grey

Voir l'offre